Героев будет сидеть

В декабре прошлого года Ленинский районный суд Саранска признал бывшего руководителя УФПС по РМ Героева виновным в совершении нескольких эпизодов растраты, мошенничества, присвоения, а также в злоупотреблении служебными полномочиями. Приговором районного суда Героеву назначено наказание в виде лишения свободы на срок 4 года 6 месяцев со штрафом в размере 500 тысяч рублей, с отбыванием наказания в виде лишения свободы в исправительной колонии общего режима.

Апелляционным определением судебной коллегии по уголовным делам Верховного суда РМ приговор суда первой инстанции в отношении Героева оставлен без изменения.

В чем обвинялся Героев?

В октябре 2007 года Иван Героев устроил охранником в отделение Рузаевского почтамта знакомого. При этом фактически мужчина выполнял обязанности пасечника, поставляя директору филиала мед. Всего с октября 2007-го по май 2015 года бывшему пасечнику как охраннику почтамта была выплачена заработная плата в сумме более 530 тысяч рублей.

В феврале 2009 года Героев фиктивно трудоустроил на должность работника почты еще одну местную жительницу. Обязанности ее заключались в том, что она делала главному почтовику массаж! Мастерица «рукоприкладства» больше года получала заработную плату как работник почтового отделения. За это время ей было выплачено около 140 тысяч рублей.

Кроме того, весной 2008 года Иван Героев, воспользовавшись служебным положением, оформил фиктивные документы и присвоил себе квартиру в центре Саранска. Ущерб, причиненный Росимуществу, составил 2 миллиона 800 тысяч рублей.

С июля 2012-го по март 2013 года Иван Героев вместе с заместителем Василием Азясевым, главным бухгалтером организации Олегом Якуриным провернули многомиллионную махинацию на покупке и продаже соли и обуви. Всего на сумму 2,4 миллиона рублей.

Кроме того, Иван Героев обвиняется в шести преступлениях, связанных с хищением денег у «Почты России». Похищенные средства были предоставлены контрагентами за выполнение коммерческих условий, но в бухгалтерской документации не отражались. Таким образом, в период с января 2010-го по ноябрь 2014 года были похищены еще 2 миллиона 200 тысяч рублей.

Также в 2013 году Иван Героев для улучшения рейтингового положения среди руководителей региональных филиалов организации оформил с двумя предприятиями фиктивные договоры купли-продажи знаков почтовой оплаты на общую сумму свыше 5 миллионов рублей! Такие договоры создавали видимость эффективной работы почты, а значит, давали возможность увеличить премиальный фонд, на основании которого работникам предприятия было необоснованно выплачено вознаграждение в сумме 3,4 млн рублей.