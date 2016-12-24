Не секрет, что коллекторы в своей работе частенько используют один универсальный принцип, который звучит предельно просто - «Долой все принципы!». Сотрудники фирм по взысканию долгов не гнушаются ничем - например, мастерят в фотошопе порнографические фото должников и выкладывают эти поделки в сеть. А недавно кредитные вышибалы и вовсе перешли все границы - в социальных сетях они попытались распространить фотографии саранской семьи, которая якобы продает свою дочь на органы. Дополняет же картину бескрайнего цинизма фотография супружеской пары, которая будто бы болеет ВИЧ-инфекцией и уже заразила ребенка.

«Через открытую рану заразилась ВИЧ-инфекцией»

Информация об этих шокирующих выходках коллекторов появилась в социальной сети «Вконтакте» в группе «Доска позора». Сборщики долгов прислали администратору группы фотографии своих должников с такими текстами: «Срочно! Нужна ваша помощь! В нашей семье случилась беда. Мы никогда не думали, что в нашей жизни наступит черная полоса, которая раскроет нашу семью в таком ужасном свете. Мой муж стал наркозависимым, у меня обнаружили рак яичников. Теперь мы вынуждены продать свою дочь на органы. Девочка здоровая, никогда не болела, все справки предоставим. Акция: первым трем дозвонившимся скидка 30%. Телефон для полной информации: +7987…». И рядом с информацией фото маленькой девочки.

На другом снимке - влюбленная пара и не менее циничная подпись: «На фото изображена ВИЧ-инфицированная пара - …Они скрывают и молчат о своей болезни. Моя дочь во время игры через открытую рану заразилась ВИЧ-инфекцией. Судьба моей доченьки обречена. Хочу всех обезопасить и предупредить».

Подобные сообщения с фотографиями коллекторы разослали знакомым и родственникам должников, а также планировали разместить в социальной сети - для большего охвата аудитории. К счастью, администраторы группы раскусили уловку коллекторов и публично выступили с ответным обращением: «Это открытое обращение в адрес всех правоохранительных органов Республики Мордовия. В администрацию группы неоднократно обращались некие граждане, просившие донести до общественности сведения, якобы их родственников «заразили СПИДом из открытой раны», что «вот фото ребёнка, который учится с вашими детьми», «вот фото родителей». Разумеется, эти посты не были опубликованы. Вчера в администрацию группы поступила жалоба от одной из подписчиц с приложением сканов и скрин-копий переписок с распространителями такой «информации о больных СПИДом». Из переписки очевидно, что это коллекторы, а такой бесчеловечный способ, как ложь, и последующее ее распространение - способ давления на несчастных должников».

«Неужели на этих уродов нет управы?»

Тема шантажа в социальных сетях подняла волну возмущения у саранских интернет-пользователей:

- Мне недавно пришло похожее творение, на фото была знакомая, которая занимается стрижкой собак. Так вот рядом с ее фото было написано, что она этих собачек после стрижки насилует, и прикрепили левое фото с какого-то порносайта с подобным содержанием. На мой вопрос о доказательствах сказали: «Ты че, не видишь фотографию, где она тр..ся с собакой?» Неужели на этих уродов нет управы?

- Не понимаю тех, кто пишет, что это справедливо. Для выбивания долга есть вышестоящие инстанции, а не дебилы в социальных сетях. Я только недавно была в такой же ситуации. Прислали личным сообщением фотку с ребенком моей одноклассницы. Я послала прямым текстом, на что мне было сказано, что члены приделают и к фоткам моего ребенка. Вы считаете это нормой? Каким образом я и автор поста связаны с чужими долгами? Почему вообще такое можно делать даже с детьми должников? Представим ситуацию, вы взяли кредит и заболели, больничных не хватает на погашение кредита, только на лекарства. И тут вашим друзьям начинают присылать фото вашей мамы и говорить, что вы хотели бы продать ее на органы, чтоб купить лекарств. Вы тоже скажете, что это справедливо?

- Могу сказать одно, правоохранительные органы не станут с этим разбираться. У моей подруги похожая ситуация. И пишут, и звонят. Угроз масса - и ничего. Поэтому просто не вступайте в конфликт. Тем более если не имеете к долгу никакого отношения.

«Порнокляуза» на должника

Необходимо сказать, что такой шокирующий способ давления на должников через социальные сети для России не редкость. Подобные факты правоохранители уже фиксировали в других регионах. В Петрозаводске коллекторы сделали массовую рассылку в социальных сетях компрометирующего фото врача местной поликлиники. Письма с обвинениями в проституции и с порнографическим снимком медработницы пришли в поликлинику, Министерство здравоохранения Карелии, несколько республиканских больниц, санэпидемстанцию и даже в средства массовой информации. Авторы письма просили обратить внимание на ненадлежащее поведение медицинского работника: мол, как это - проститутка людей лечит. Кляузу для достоверности снабдили подлинными фотографиями женщины с личной страницы в соцсети. Кроме того, письма содержали ее персональные данные - фамилию, имя, отчество, номер телефона, точное место работы. Но фальшивку быстро разоблачили - как оказалось, лицо врача на снимке просто приклеили в фоторедакторе к телу порноактрисы. МВД Карелии возбудило сразу два уголовных дела по статьям «Клевета» и «Незаконные изготовление и оборот порнографических материалов или предметов».

Ещё одна история: в Новосибирске мужчина устроился в коллекторское агентство, взял там же заём. Зарплату ему не платили. Когда сумма невыплаченного жалованья превысила займ - он уволился. Семье тут же стали угрожать, обещали сжечь автомобиль и продать ребенка супружеской пары на органы. Кроме того, в соцсетях распространили фото супругов с указанием их адреса и телефонов, при этом мужа назвали педофилом, а жену - проституткой.

Какие права имеют должники?

С 1 января 2017 года вступил в силу закон, который должен защищать граждан от особо рьяных вышибал просроченных кредитов и займов. Но очевидно, что новые правила не напугали коллекторов. Эксперты признают, что на практике не произошло почти никаких перемен к лучшему. По новому закону коллекторские агентства должны регистрироваться в официальном Государственном реестре, но такие конторы не торопятся этого делать и продолжают работают нелегально. На сегодня в реестре зарегистрировалось только 58 агентств, притом что всего в России действует порядка тысячи коллекторских структур. В государственном реестре пока нет ни одного агентства из Мордовии.

По закону «О защите прав и законных интересов физических лиц при осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности» специалистам по возврату долгов с этого года запрещено досаждать должникам встречами, телефонными звонками и любым другим способом, а надлежит вести себя корректно и деликатно. В случае нарушения закона пострадавшему от особо ретивых вышибал положена компенсация из специального фонда, где коллекторские агентства обязаны страховать свою ответственность.

Согласно новым требованиям, с должником по просроченным кредитам впредь могут общаться лишь представители кредитной организации или официально зарегистрированного коллекторского агентства. При этом они имеют право «взаимодействовать» с заемщиком при личных встречах не чаще одного раза в неделю; по телефону - не более одного раза в сутки, не более двух раз в неделю и восьми раз в месяц; посредством телеграфных, текстовых и голосовых сообщений - не более двух раз в сутки, четырех раз в неделю и 16 раз в месяц. Любое такое общение допускается только в дневное время. Не допускается применения к должнику физической силы, уничтожения или повреждения имущества, опасных для жизни и здоровья методов, угроз, оказания психологического давления с использованием унижающих честь и достоинство выражений, введения в заблуждение и любого другого причинения вреда или злоупотребления правом.

Также коллекторы не имеют права раскрывать информацию о должнике и сумме долга, то есть писать об этом в интернете, социальных сетях или расклеивать объявления в подъезде. Коллекторам запрещено общаться с третьими лицами - родственниками, знакомыми, коллегами, соседями заемщика - без их письменного согласия и согласия самого заемщика. Сам заемщик через четыре месяца после наступления просрочки по кредиту имеет право официально отказаться от личного общения с взыскателем, либо доверив дальнейшее «взаимодействие» своему представителю, либо ограничившись официальными уведомлениями. Для этого ему понадобится написать заявление и отправить кредитору или коллектору. Действие этого отказа может быть приостановлено еще на два месяца, если на должника подадут в суд.