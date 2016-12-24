Директором муниципального предприятия городского округа Саранск «Ремонтник» назначен Владимир Маланьин

С 9 февраля 2017 года директором муниципального предприятия городского округа Саранск «Ремонтник» назначен Владимир Валентинович Маланьин. Он родился в 1972 году в деревне Бобыли Краснослободского района Мордовии. С 1987-го по 1990 год обучался в Краснослободском СПТУ-18 по специальности «Автокрановщик». В 1995 году окончил Мордовский государственный университет им. Н.П. Огарева по специальности «Промышленное и гражданское строительство».

Трудовую деятельность начал в СМУ-2 АО «Мордовпромстрой» плотником-бетонщиком, затем был переведен мастером. С 2000-го по 2003 год работал мастером и прорабом в ряде строительных и коммунальных организаций. В июне 2003 года назначен начальником ПТО Департамента городского хозяйства Администрации города Саранска. В 2004 году принят начальником отдела в МУ «Дирекция коммунального хозяйства и благоустройства», далее переведен на должность главного инженера.

В 2006 году назначен на должность директора МП «Дирекция единого заказчика ЖКХ Ленинского района». С 2008 года трудился заместителем директора по строительству ООО «Мордоввторсырье», после чего временно исполнял обязанности заместителя начальника отдела Министерства сельского хозяйства и продовольствия.

В 2009 году был новь принят на работу в КУ «Дирекция коммунального хозяйства и благоустройства» на должность начальника отдела. В 2013 году был назначен главным инженером учреждения, где и работал до назначения на должность директора МП «Ремонтник».

Награжден Почетной грамотой Министерства жилищно-коммунального хозяйства и гражданской защиты населения Республики Мордовия за многолетний добросовестный труд в системе ЖКХ и образцовое выполнение должностных обязанностей.

Женат, имеет дочь.