Директором муниципального предприятия городского округа Саранск «Ремонтник» назначен Владимир Маланьин

«Наказание за пьяную езду нужно ужесточить»
Начальник Управлении Госавтоинспекции МВД по Республике Мордовия Сергей Гагарин на встрече с журналистами подвел итоги работы ведомства за...
Начальник Управлении Госавтоинспекции МВД по Республике Мордовия Сергей Гагарин на встрече с журналистами подвел итоги работы ведомства за...
Честный гаишник отказался от взятки в 200 тысяч рублей от четверых жителей Белозерья
В деле о «компьютерном убийстве» появился сексуальный подтекст?
Традиционно с нового года в нашей стране вступают в силу какие-либо поправки и уточнения в различные законы. Этот год не стал исключением. Много...
В Амурской области погиб военнослужащий из Мордовии. Его родственники считают, что причиной произошедшего стала дедовщина
О конфликтной ситуации в школе татарского села Белозерье, где часть учителей и учеников в нарушение принятых нормативных документов посещают...
Глава Рузаевского района рассказал о планах развития территории
Мордовские «единороссы» прокомментировали итоги XVI съезда партии
В минувший понедельник в отделении Пенсионного фонда РФ по РМ управляющий отделением Владимир Василькин рассказал об итогах единовременной...
Окончательные данные озвучил на минувшей неделе первый вице-премьер Правительства - министр сельского хозяйства и продовольствия Мордовии...