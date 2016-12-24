Петр Тултаев встретился с жителями Саранска на приеме граждан по личным вопросам

Прием граждан по личным вопросам - традиционное мероприятие для Главы городского округа Саранск Петра Тултаева и его подчиненных. Люди приходят поделиться своими проблемами, выслушать компетентное мнение и, самое главное, найти решение наболевшего вопроса. И несмотря на то что мэр Саранска человек максимально открытый для общения с горожанами и во время «мэрских суббот», и во время обходов территорий Саранска, попасть на прием по личным вопросам всегда имеется масса желающих. Многие пытаются это сделать даже в том случае, если имеют на руках судебные решения по спорным вопросам, отменить которые Администрация городского округа Саранск не имеет полномочий. Некоторые граждане приходят на прием не с проблемами, а со своими интересами и выгодами, которые пытаются отстоять. Так и в минувший вторник к Петру Тултаеву обращались люди как с реальными проблемами, так и с личными интересами.

Домком дома № 46 по проспекту Ленина Антонина Мочалова от лица жителей всего дома обратилась с просьбой о скорейшем сносе их аварийного дома. Состояние строения действительно плачевное. Трехэтажный дом 1935 года постройки «уходит в землю», местами держится на подпорках, в жилых помещениях сырость. Из-за перекоса в квартирах стало невозможно даже открывать окна. Между тем женщина от души поблагодарила за то, что возле дома был построен тротуар.

Глава Ленинского района Александр Юткин, в свою очередь, пояснил, что в 20 квартирах проживает 22 семьи. Квартирантов в доме нет, а собственники и наниматели жилья, несмотря на такие удручающие условия проживания, ответственно оплачивают жилищно-коммунальные услуги.

«Вопрос ваш нужно решать! Но чтобы обещать что-то, нужно найти решение, - после всестороннего обсуждения подытожил Петр Тултаев. - К сожалению, у нас пока нет финансовой возможности вам помочь. Поэтому мы обратимся за помощью к руководству республики. Изучим все имеющиеся возможности, через месяц встретимся и расскажем об имеющихся вариантах».

Мэр Саранска поручил посчитать нужные для расселения затраты. А также предупредил, что в центральной части Саранска предоставить жилье людям не получится. Такой вариант они посчитали вполне приемлемым. Лишь бы были обеспечены комфортные условия для жизни.

Жительницы дома № 59 по ул. Б. Хмельницкого со своим интересом оказались знакомы практически всем подчиненным Петра Тултаева. Тем не менее они посчитали, что именно Глава города сможет помочь им. Суть вопроса заключалась в том, что в соседнем доме № 61 по ул. Б. Хмельницкого расположился продовольственный магазин одной из крупных сетевых компаний. Для разгрузки товаров ими была оборудована разгрузочная площадка-эстакада. По мнению обратившихся гражданок, эта конструкция возведена незаконно. Кроме того, приезжающие для разгрузки товаров большегрузные автомашины создают опасность для жителей дома № 59 и разрушают внутридворовую дорогу. С этим вопросом гражданки уже обращались в Роспотребнадзор и судебные инстанции. Ни там, ни там их требования не были поддержаны. Суд вынес решение, которым установлена правомерность возведенной эстакады.

Однако такое решение не удовлетворило просительниц. Стоит учесть, что и магазин, и разгрузочная площадка находятся на территории, относящейся к дому № 61, жители которого никаких претензий к торговой точке не имеют. После длительных выяснений обстоятельств и объяснения, что изменить установленное судом решение администрация города не в силах, женщины предложили обнести их придомовую территорию забором, а въезд во двор закрыть шлагбаумом. В последнем им было отказано категорически, так как дорога ведет к нескольким домам, детскому саду и центру занятости. Петр Тултаев поручил проработать эскизы турникета и добавил: «Мы живем в городе, и ситуация, аналогичная вашей, складывается во многих дворах Саранска. Нужно относиться к этому с пониманием».

На этом просьбы у женщин не закончились. Оказалось, что их дому срочно необходим ремонт фасада. Градоначальник пояснил, что такая возможность появится не раньше 2018-2019 годов, а часть работ по обшивке фасада будет выполнена в ходе капитального ремонта кровли, который планируется провести в текущем году.

Алексей Стрижов, владеющий земельным участком и частью жилого дома на улице Короленко, обратился с просьбой о выделении ему земли взамен имеющейся. Дело в том, что еще в далеком 1979 году по его участку был проложен канализационный коллектор. Судом, куда обращался Стрижов, было вынесено решение о том, что коллектор может находиться на этой территории и использоваться городом в полном объеме. При этом с 1992 года в доме никто не проживает, а с 2013-го - не используется даже земля. Переговоры с собственниками о выкупе велись в 2015 году, однако предложенные варианты их не устроили. Теперь собственник предлагает обменять на равнозначный участок площадью 8 соток. После обсуждения вопроса Петр Тултаев резюмировал: «Строение на этой территории рано или поздно нужно убирать, поэтому этот процесс нужно запускать. Дело непростое, но не совсем неразрешимое». Глава Саранска поручил провести необходимую подготовительную работу и проинформировать его.

Официальных представителей собственников жилья домов №№ 101 и 103 по проспекту 70 лет Октября волновало подведение циркуляционных линий к их домам. Оборудование внутридомовых коммуникаций было возложено на городскую управляющую компанию, а подводящих, которые обеспечат услугой сразу 10 многоквартирных домов, - на ресурсоснабжащую организацию. Работы планируется завершить к июлю текущего года.

Для этих домов обсуждались также благоустройство придомовой территории, строительство парковки и тротуара, запланированное на текущий год. Особое внимание было уделено установленной во дворе этих домов детской игровой площадке. Представители собственников обратились с просьбой снять с домов бремя содержания МАФа за их счет. Домкомы были готовы согласиться даже с радикальными мерами - убрать детский комплекс вовсе. В ходе обсуждения было принято решение взять комплекс на обслуживание городской управляющей компании.

«Это территория города, и все здесь делается для людей. Мы от ваших проблем не прячемся, а стараемся их решить, поэтому ГУК возьмет эти обязательства на себя», - высказался Петр Тултаев.

Последние посетители поставили перед мэром более серьезную проблему. Они обратились по поводу переселения их из аварийного строения. Дом № 7 по улице Восточной в поселке ТЭЦ-2, по их мнению, находится в критичном состоянии. В 2008 году здесь был проведен капитальный ремонт, однако состояние его с тех пор становится все хуже: в квартирах сырость, холод, стяжка нарушена. После обсуждения ситуации решено провести дополнительное обследование дома, после чего и будет принято окончательное решение по признанию дома аварийным.

«Жителей подобных домов нужно, без сомнения, расселять. Однако реализация федеральной программы завершается, поэтому пока мы можем рассчитывать только на средства республиканского и городского бюджетов, - пояснил Петр Тултаев. - После результатов экспертизы будем решать, что можем предложить в вашей ситуации». Петр Тултаев сказал, что в рамках одной из «мэрских суббот» в апреле обязательно посетит этот адрес, а также что в этом районе в последнее время проведена большая работа по сносам ветхого жилья, а в дальнейшем здесь рассматривается возможность многоэтажной застройки.

Прошедший прием по личным вопросам был богат на обсуждаемые темы и человеческие эмоции. Но, несмотря на эмоции, все решения выносились по закону и исходя из возможностей, которыми располагает городская власть.