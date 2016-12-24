Выращивал «травку» у себя дома

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Глава Рузаевского района рассказал о планах развития территории
Житель Ковылкинского района подозревается в незаконном обороте наркотиков. По имеющимся данным, 42-летний ранее судимый мужчина оборудовал у себя дома специальный шкаф, где создал все необходимые условия для выращивания каннабиса. В результате обыска в гараже любителя дурмана полицейские обнаружили и изъяли наркотик общей массой более 50 граммов. В отношении задержанного возбуждено уголовное дело за незаконный оборот наркотиков.
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