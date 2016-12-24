Житель Саранска потерял 23 тысячи рублей из-за сайта-клона

«Кому-то выгодно, чтобы Белозерье превратилось в очаг напряжённости»
Стараниями нескольких деятелей село Белозерье Ромодановского района вновь взбаламутило интернет-пространство. В сети появились фотографии...
Стараниями нескольких деятелей село Белозерье Ромодановского района вновь взбаламутило интернет-пространство. В сети появились фотографии...
ГУ МЧС России по Республике Мордовия в четвёртый раз представило рейтинг самых запоминающихся спасений года. При его составлении учитывались...
Петр Тултаев оценил уборку снега на Юго-Западе
В январе минувшего года в столице Мордовии была образована Межведомственная комиссия городского округа Саранск по рассмотрению заявлений от...
Глава Мордовии Владимир Волков провел серию встреч с руководителями промышленных предприятий
На минувшей неделе в Мордовии чествовали талантливую молодежь. В День студента в Большом зале Дома Республики наградили школьников и студентов,...
В Мордовии разоблачили еще одну группу «теневых банкиров»
Глава Рузаевского района рассказал о планах развития территории
В Мордовии оценили качество предоставления медицинских услуг
60-летний начальник отдела Министерства культуры и туризма Мордовии Сергей Тундыков подозревается в получении пресловутых откатов за приемку...