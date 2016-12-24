Продавщицу будут судить за продажу пива несовершеннолетнему

Старая новая «мэрская суббота»
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Прокуратурой Пролетарского района Саранска утвержден обвинительный акт по уголовному делу в отношении продавца одного из магазинов, расположенных на рынке «Данко». Она обвиняется в розничной продаже несовершеннолетним алкогольной продукции. По данным органов дознания, продавщица Тишкина раньше уже привлекалась к административной ответственности за продажу несовершеннолетним алкогольной продукции - она была оштрафована на 30 тыс. рублей. Однако урок не пошел впрок, и продавец снова взялась за старое. 15 ноября прошлого года она вновь продала 17-летнему подростку бутылку пива Bud. Повторная же продажа алкоголя несовершеннолетним предусматривает уголовное наказание. Теперь Тишкиной грозит наказание в виде штрафа в размере от 50 тысяч до 80 тысяч рублей или в размере заработной платы за период от 3 до 6 месяцев либо исправительных работ на срок до 1 года.
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