Продавщицу будут судить за продажу пива несовершеннолетнему

Прокуратурой Пролетарского района Саранска утвержден обвинительный акт по уголовному делу в отношении продавца одного из магазинов, расположенных на рынке «Данко». Она обвиняется в розничной продаже несовершеннолетним алкогольной продукции. По данным органов дознания, продавщица Тишкина раньше уже привлекалась к административной ответственности за продажу несовершеннолетним алкогольной продукции - она была оштрафована на 30 тыс. рублей. Однако урок не пошел впрок, и продавец снова взялась за старое. 15 ноября прошлого года она вновь продала 17-летнему подростку бутылку пива Bud. Повторная же продажа алкоголя несовершеннолетним предусматривает уголовное наказание. Теперь Тишкиной грозит наказание в виде штрафа в размере от 50 тысяч до 80 тысяч рублей или в размере заработной платы за период от 3 до 6 месяцев либо исправительных работ на срок до 1 года.