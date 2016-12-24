«Никакого согласия на получение взятки я не давал»

9 февраля в Ленинском суде оглашен вердикт по делу бывшего заместителя начальника Управления Федеральной миграционной службы по РМ 46-летнего Андрея Пискунова. Он обвинялся в получении взятки в 20 тысяч рублей через посредника за решение миграционного вопроса гражданина Азербайджана. На момент рассмотрения уголовного дела в суде Андрей Пискунов уже уволился из УФМС по РМ по состоянию здоровья и сейчас является пенсионером органов внутренних дел.

3 октября 2010 года полковник Пискунов был назначен на должность заместителя начальника УФМС РФ по РМ. Приказом руководства ФМС России в декабре 2015 года на него были временно возложены обязанности начальника республиканского управления.

В начале декабря 2015 года гражданин Азербайджана Замир Джафаров обратился с просьбой к своей знакомой, которая занимала в УФМС должность специалиста-эксперта отдела по вопросам трудовой миграции, беженцев и вынужденных переселенцев. Джафаров просил ее помочь соотечественнику Керимову - принять у него документы для включения в госпрограмму по оказанию содействия добровольному переселению в Российскую Федерацию соотечественников, проживающих за рубежом.

Джафаров знал, что участники этой программы имеют право на временное проживание вне квот вида на жительство, а также приобретение гражданства России в упрощенном порядке. Для того чтобы земляк попал в программу, Джафаров передал сотруднице миграционной службы 20 тысяч рублей. Деньги предназначались для передачи взятки руководителю, от которого зависело положительное решение вопроса по приему документов.

В суде сотрудники прокуратуры утверждали, что 7 декабря о поступившей просьбе сотрудница ведомства рассказала Андрею Пискунову и добавила, что за решение вопроса азербайджанцы готовы заплатить. Исполнявший обязанности начальника Пискунов согласился помочь. После разговора с руководителем сотрудница миграционной службы решила сообщить о готовящемся коррупционном преступлении в УФСБ по РМ. В дальнейшем действия женщины контролировали оперативники спецслужбы.

Утром в назначенный день сотрудница зашла в служебный кабинет к Пискунову, сообщила о том, что Керимов явился в управление, принес документы, и передала взятку - 20 тысяч рублей. В тот же день Пискунов дал устное указание одной из подчиненных о приеме документов от Керимова и включении его в список участников госпрограммы.

А вот что рассказывал в суде Замир Джафаров:

- Керимов мой дальний родственник, мой дядя и его мать родные брат и сестра. Я был должен ему 20 тысяч рублей. Как-то он попросил меня о помощи. Сказал, меня девчонки в УФМС отфутболивают, помоги сдать документы на участие в госпрограмме. За это он обещал простить мне долг. В УФМС по РМ у меня есть знакомая, я обратился к ней за помощью. Она заявила, что такой вопрос без начальства не решит. Я передал ей 20 тысяч рублей. Как я понял, деньги она планировала передать Пискунову. Через какое-то время она позвонила и сказала: «Я переговорила с Пискуновым, все нормально, пусть Керимов приходит». Через какое-то время Керимов позвонил и сказал, что его взяли в программу…

Примечательно, что после задержания Андрея Пискунова от него была получена явка с повинной. Однако затем на следствии он пошел в отказ. На первом же заседании в суде бывший заместитель начальника УФМС по РМ подтвердил свою позицию: «Вины не признаю. Никакого согласия на получение взятки я не давал. К тому же ни с Джафаровым, ни с Керимовым я никогда не был знаком. В обвинительном заключении указано, что я дал свое согласие на получение взятки. Это провокация! Тому, что я дал свое согласие на взятку, нет ни одного доказательного подтверждения.

Сотрудница миграционной службы действительно просила оказать содействие в принятии документов от её знакомого иностранного гражданина по включению в Государственную программу. Я звонил по этому вопросу сотруднице управления, занимающейся приемом документов, и попросил посмотреть документы Керимова. Считаю, что в моих действиях ничего противозаконного нет, так как указаний о безусловной необходимости принять документы я не давал».

Суд допросил подсудимого, свидетелей, изучил материалы уголовного дела и пришел к выводу, что сторона государственного обвинения не представила достаточных доказательств виновности Пискунова в получении взятки. Суд указал, что обвинительный приговор выносится лишь при условии, если в ходе судебного разбирательства виновность подсудимого доказана полностью. Доказательств получения подсудимым взятки обвинением представлено не было - деньги у Пискунова не изымались, его личный досмотр и осмотр служебного кабинета не производились. Учитывая эти обстоятельства, суд пришел к выводу о недоказанности факта передачи Пискунову взятки. В связи с этим Андрей Пискунов был оправдан за отсутствием в его действиях события преступления. За бывшим заместителем начальника УФМС по РМ суд также признал право на реабилитацию. Приговор в законную силу не вступил.