Они возвращаются!

Программу адресной продовольственной помощи нуждающимся предполагается запустить уже в 2017 году. С таким заявлением выступил на минувшей неделе министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров. Речь здесь идет о введении так называемых продуктовых карточек - аналогичных тем, что существовали в перестроечные годы. Получить их, правда, смогут только граждане с низкими доходами. О «монетизации» льгот никто не заикается. По замыслу деньги на пластиковые карты будут начисляться в виде баллов, которые зачтутся при покупке. Да и сама идея направлена, скорее, на стимулирование спроса. Вкусную и здоровую пищу малоимущие должны регулярно видеть на своих столах. Ибо качество жизни состоит в том числе и в качестве еды.

«Диета» для бедных

Ничего нового Минпромторг, в сущности, не придумал. Подобные программы небезуспешно действуют в целом ряде стран, причем далеко не самых бедных. В ЕС, например, учащиеся начальных классов вправе рассчитывать на получение бесплатных овощей, фруктов, молока и соков. А американская система SNAP (дополнительной продовольственной помощи) позволяет неимущим приобретать продукты примерно на 133 доллара ежемесячно.

В России тема введения продовольственных карточек тоже поднималась неоднократно. В 2008 г. представленный «единороссами» законопроект о продовольственных сертификатах для пенсионеров, инвалидов и прочих социально незащищенных слоев населения весьма активно обсуждался в Госдуме. В 2010-м и 2012 годах высказывались идеи субсидировать понесенные бедняками затраты. Осенью 2014-го, в самый разгар «продуктовой истерии», прозвучала мысль сделать помощь адресной, дабы воспользоваться ею могли исключительно нуждающиеся. До принципиальных решений дело, впрочем, всякий раз не доходило. Ибо Минфин выступал категорически против таких мер, указывая, что в стране без того есть программы поддержки малообеспеченных граждан.

В нынешнем виде модель внедрения продуктовых ваучеров появилась около полутора лет назад. Представленная в Правительство стратегия продовольственной помощи предусматривала, в частности, выпуск электронных карт, на которые будут перечисляться «эквиваленты денежных средств» - баллы, очки или бонусы. Потратить их можно лишь на покупку скоропортящихся товаров, притом исключительно отечественного производства - свежих овощей или фруктов, зелени, яиц, молочных и хлебобулочных изделий, семян либо саженцев.

Таким образом, предполагается убить сразу несколько зайцев. Во-первых, разнообразить рацион людей, едва сводящих концы с концами. Во-вторых, нанести удар по нищете и недоеданию. В-третьих, запустить механизм чисто рыночного регулирования цен. В-четвертых, не допустить снижения покупательной способности населения. И, наконец, дополнительно поддержать российский агропром, обеспечив его гарантированным рынком сбыта и возможностями для дальнейшего развития.

Особо оговаривается недопустимость обналичивания сертификатов и создания накоплений в рамках отдельно взятой семьи. Участникам программы надлежит непременно израсходовать в течение месяца выделенные им средства. В противном случае «рублевые» баллы попросту сгорят.

Цена вопроса

Первоначально приступить к реализации программы планировалось не позднее 2016 г. Однако денег на ее финансирование элементарно не нашлось. И проблема не только в том, что необходимые средств не были предусмотрены в федеральном бюджете. Уж слишком большими представлялись затраты. По предварительным подсчетам в первый год требовалось найти около 140 миллиардов рублей. В дальнейшем сумма и вовсе возрастала до 214,2 миллиарда. Спешно проведенная переоценка оптимизма едва ли прибавила. Общие расходы вплотную приближались к четверти триллиона (!) рублей.

Почти заоблачные цифры удивили многих. Скажем, Минсельхоз на основании собственного мониторинга оценил затраты казны в 40 миллиардов. При этом большую часть ресурсов вполне можно было бы привлечь из внебюджетных источников. Ведь и бизнес, и государство решают, по существу, идентичные задачи.

- Можно предположить, что Минсельхоз принял во внимание, прежде всего, экономический эффект, то есть объемы средств, поступающих в отрасль с целью ее дальнейшего развития, - говорит финансовый консультант Артем Трофимов. - Это вполне нормальное явление, учитывая, что в Америке каждый доллар, потраченный на продовольственную помощь населению, дает от 2 до 5 долларов дополнительных поступлений. В свою очередь, Минпромторг учел, видимо, все сопутствующие издержки, связанные в том числе с эмиссией и обслуживанием пластиковых карт, борьбой с мошенниками и так далее. Тем более что в тех же Соединенных Штатах преступный мир постоянно изобретает все новые способы обналичивания продуктовых купонов. Лично мне слабо верится, что наши аферисты окажутся менее изобретательными.

Еда может сгореть

Не стоит забывать еще и о падении доходов населения. Если по первоначальным прогнозам количество потенциальных участников программы оценивалось в 15-16 млн человек, то всего за каких-то полтора года эта цифра увеличилась на 5 миллионов.

- Согласно исследованию Всемирного банка, из-за инфляционного шока после девальвации и рецессии уровень бедности в России повысился с 11,2 до 13,4 процента. Иными словами, численность бедного населения увеличилась за это время на 3,1 млн человек, достигнув отметки в 19,2 миллиона, - говорит финансовый аналитик Тимур Нигматуллин. - Между тем следует помнить, что значительный рост уровня бедности способен привести к негативным и необратимым изменениями в экономике. Ибо население будет постепенно «выпадать» из экономической деятельности, снижая тем самым объемы потребления (в том числе, кстати, и за счет подсобных хозяйств). Таким образом, экономика будет все сильнее и сильнее «охлаждаться», что приведет к очередному витку роста уровня бедности. С данной точки зрения, скорейшее внедрение системы продуктовых карточек, то бишь адресной продовольственной помощи, объективно должно способствовать кардинальному сокращению уровня бедности и, как следствие, повышению уровня жизни и возвращению денег в оборот. Ведь большая часть расходов небогатых слоев населения приходится именно на питание. На фоне происходящего ныне роста нефтяных цен и запланированного выхода из рецессии, очевидно, появляются и ресурсы для реализации данной программы. А значит, прозвучавшее заявление главы Минпромторга выглядит вполне обоснованным.

Политический подтекст

Любопытно, что вопреки мнению многих коллег, наши эксперты совсем не склонны увязывать проблему адресной продовольственной поддержки граждан с предстоящими президентскими выборами:

- Если связь и есть, то она весьма слабая, - утверждает Артем Трофимов. - Скорее, сам вопрос не просто назрел, но, как говорится, перезрел. Инфляция, сокращение покупательской способности постепенно приводят к тому, что из рациона граждан начинают пропадать рыба, мясо, фрукты и другие продукты питания, подчас полезные и необходимые для здоровья. Другая причина - нужно продолжать стимулировать спрос на отечественные товары. Антироссийские санкции рано или поздно будут отменены, и нам поневоле придется убирать собственные ограничения. Для аграриев это станет тяжелым испытанием. Наличие гарантированного спроса даст им дополнительный козырь, позволит минимизировать вероятный негатив. В то же время понятно, что программа требует немалых материальных вложений. И тут правительство стоит перед сложным выбором - соглашаться на них или дождаться лучших времен.

Баллы на продовольствие

Продолжая тему, не грех будет заметить, что Мордовию всегда отличало умение извлекать уроки из допущенных ошибок, а равно и способность сбалансированно подходить к решению тех или иных проблем. Характерный тому пример - проект создания так называемых социальных магазинов. В свое время они считались чуть ли не панацеей от бед, прямо или косвенно связанных с ростом цен. Территории наперебой хвастались достигнутыми успехами, главным образом - в виде количественного роста торговых точек.

Тринадцатый регион тоже попытался было пойти по уже проторенному пути. В ноябре 2011-го на свет появилось правительственное постановление, определяющее порядок функционирования социальных магазинов и отделов. А через месяц к работе приступила специально сформированная комиссия по присвоению «социального» статуса объектам розничной торговли.

Строго говоря, никакой адресной помощи малоимущим они не оказывали. Главное требование сводилось к тому, что наценка на продукты питания, входящие в ассортиментный перечень (хлеб, молоко, яйцо, масло, крупы, картофель, макаронные изделия), не должна превышать 15%. Другие же скидки, льготы и бонусы рассматривались как желательные, но необязательные.

Вскоре, однако, выяснилось, что предприниматели крайне спокойно относятся к нововведению. За полтора года «социальными» стали только 7 магазинов - из Саранска, Рузаевского, Ковылкинского, Краснослободского, Большеберезниковского и Ельниковского районов. Остальные же либо без всяких рекомендаций установили минимальные наценки на некоторые товары, либо (притом не без оснований!) посчитали, что и так выполняют некую социальную миссию. Да и могло ли быть иначе, коль скоро в сельской местности существует зачастую всего один магазин на всю округу.

Ставку в итоге решено было сделать на проведение комплекса мероприятий, так или иначе направленных на стабилизацию ситуации на потребительском рынке. Благо к тому времени изменилась и федеральная компенсация, предполагающая оказание уже адресной помощи нуждающимся (в том числе посредством выпуска пластиковых карт).

Ныне доля граждан с доходами ниже величины прожиточного минимума изменяется в республике не столь высокими темпами, как в целом по стране. Мордовия уверенно входит в ТОР-5 российских регионов с самым низким прожиточным минимумом (7776 рублей в месяц в расчете на душу населения и 8348 руб. - для трудоспособных граждан в IV квартале 2016 г.). При этом территория признана одной из самых комфортных для проживания с позиции соотношения доходов и расходов. Несмотря на очевидные сложности, средняя зарплата увеличилась в прошлом году на 6,5 процента. А вот инфляция оказалась довольно низкой - 5,4%. Наконец, уровень общей безработицы продолжает держаться на приемлемых значениях - 3,8% в III квартале 2016 г.

Андрей КРИВОВ

