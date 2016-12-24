В Саранске открылся «Кванториум»

В Мордовии уже несколько лет работает Технопарк в сфере высоких технологий. В День российской науки на его территории открылся «Кванториум» - детский технопарк. «Кванториум» - это новая модель дополнительного образования, которая позволит детям на самом высоком уровне получать начальные профессиональные знания и навыки по техническим специальностям. Глава Мордовии Владимир Волков решил лично оценить лаборатории (квантумы) детского технопарка и пообщаться с юными кулибиными.

Шесть лабораторий плюс цех «Hi-tec»

В первую очередь руководитель региона зашел в «Робоквантум». В этой лаборатории дети смогут освоить передовые технологии в области электроники, мехатроники и программирования, научатся устанавливать беспроводную связь между мобильным роботом и компьютером и т.д.

«Аэроквантум» не менее интересен. В этой лаборатории есть и симулятор «Кабина пилота», на котором молодой человек продемонстрировал полученные навыки пилотажа. Здесь же ребята создают беспилотные летательные аппараты - квадрокоптеры. По словам педагога, эти квадрокоптеры могут поднять несколько килограммов, а значит, их можно будет использовать для доставки почты и лекарств в труднодоступные районы, а также применять даже для доставки пиццы. Вот оно и приходит, будущее из фантастических фильмов!

Девушки в «Биоквантуме» в присутствии почетных гостей проводили анализ молока нескольких мордовских торговых марок. Оборудование этой лаборатории позволяет не только делать подобный анализ, но и проводить различные исследования, используя биологические, медицинские и инженерные технологии.

В «Энерджиквантуме» занятия направлены на изучение основных направлений альтернативной энергетики. Работать на компьютерах и 3D-принтерах смогут дети в «IT-квантуме», а также здесь можно получить навыки программирования и проектирования в области защиты информации, освоения современных информационных технологий. Ребята рассказали Владимиру Волкову, что занимаются написанием мобильных приложений и могут создать сайт, что называется, с нуля. Глава Мордовии предложил детям создать, например, сайт для своей школы, поскольку практика для юных специалистов очень важна.

Самая уникальная лаборатория - «Лазероквантум». Дело в том, что такой специализации нет ни в одном из детских технопарков страны. В Саранске эта специализация была создана потому, что республика развивает волоконную оптику и оптоэлектронику. И единственный в стране завод по производству оптического волокна находится в Мордовии, в Саранске. В этой лаборатории дети смогут освоить новейшие технологии обработки различных материалов лазерным излучением. Планируется и сетевое взаимодействие с предприятиями «Оптикэнерго» и «Сарансккабель-Оптика».

Цех высокотехнологичного оборудования «Hi-tec» оборудован станками для лазерной резки и гравировки, фрезерным и токарными станками с числовым программным управлением, промышленными 3D-принтерами и современным серверным оборудованием. Такой уникальной платформы нет нигде в республике! В завершение экскурсии дети подарили Владимиру Волкову гравировку, выполненную на новом оборудовании.

Самый оснащенный Технопарк в России

Посетив все лаборатории и пообщавшись с детьми, Глава Мордовии остался доволен увиденным.

- Сегодня в Республике Мордовия происходит поистине историческое событие, - отметил Владимир Волков. - Открытием Детского технопарка в Саранске мы практически завершаем создание инновационной структуры, которая будет охватывать все возраста начиная с самого детства. Не случайно мы открываем «Кванториум» на базе Технопарка. Во-первых, все работы, которые здесь будут вестись, конкретны, востребованы и реалистичны, как и работы самого Технопарка. Во-вторых, создав здесь Детский технопарк, мы подтянули к решению вопросов научно-технического развития нашей республики следующее поколение - школьников, что очень важно. Ну и в-третьих, получив здесь образование на самом лучшем оборудовании, можно сразу идти работать на производство или поступать в вуз. Знания, которые молодые люди здесь получат, помогут им в жизни, сделают конкурентоспособными. Наша жизнь динамична и основана на конкуренции. Чтобы быть успешным в жизни, нужно много уметь и много знать, быть готовым к решению многих задач.

Очень важно подготовить людей к работе на реальном производстве. Сейчас здесь присутствуют руководители предприятий, они своими глазами видели, какое здесь современное оборудование. Необходимо подумать, что еще можно сделать для того, чтобы подготовить ребят к работе на наших заводах. Нужно расширять участие наших заводов в Технопарке, ведь Технопарк можно использовать и как центр профориентационной работы. И не забывайте про районы республики!

На этот Технопарк было потрачено 80 миллионов рублей, но в основном это федеральные средства, и потрачены они были на оборудование. Мы не стали тратить деньги на стены, создали «Кванториум» на уже имеющейся базе Технопарка. На данный момент наш технопарк - самый оснащенный в России.

Филиалы «Кванториума» появятся в районах республики

- Я хотел бы поблагодарить Министерство образования РФ, агентство стратегических инициатив за то, что поддержали нас с созданием детского Технопарка, - продолжил Глава региона-13. - Мы будем расширять наш Технопарк. В настоящее время он занимает 1000 кв. м и в дальнейшем будет только расширяться. Надо создать филиалы по всей республике, чтобы не только саранские школьники имели возможность пользоваться его преимуществами, но и все желающие школьники республики. Это задача и Министерства образования, и Министерства промышленности. Подчеркну, очень важно, чтобы Технопарк был доступен и для детей других районов Мордовии, эту цель мы изначально и ставили.

Планируется, что в Детском технопарке по дополнительным общеобразовательным программам будут обучаться 1000 детей, на сегодняшний день здесь учатся 168 детей, еще примерно 900 школьников посетили «Кванториум» с экскурсией. Стоит отметить, что в Технопарк принимаются все желающие дети с 14 лет, обучение бесплатное! При этом ребенок может переходить из одного квантума в другой. Полный курс обучения рассчитан на два года.

В заключение Владимир Волков наградил победителей республиканского конкурса научно-технического творчества среди школьников и призвал их стремиться к новым достижениям.