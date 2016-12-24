Безопасный мундиаль

В начале этого года был подготовлен проект Указа Президента РФ «Об особенностях применения усиленных мер безопасности в период проведения чемпионата мира по футболу 2018 года». В соответствии с этим документом жизнь в городах, где будут проходить футбольные матчи, существенно изменится. О том, какие меры будут предприняты для обеспечения безопасности участников и гостей футбольного форума в Саранске, на специальной пресс-конференции рассказали министр целевых программ РМ Алексей Меркушкин, представители органов власти и правоохранительных структур.

Контролируемые зоны

Судя по тексту проекта Указа Президента России, который опубликован в интернете, жителям городов, в которых пройдут матчи чемпионата мира по футболу, на время придется внести коррективы в свой привычный распорядок жизни. Как подчеркивают организаторы, при проведении таких мероприятий, как мировой футбольный форум, вопросы безопасности участников и гостей выходят на первое место. Итак, что же нас ждет.

Указ Владимира Путина предусматривает создание запретных зон и зон ограничения полетов летательных аппаратов, включая беспилотные воздушные суда с максимальной взлетной массой 30 кг и менее в воздушном пространстве над территорией и акваторией, в пределах которых вводятся усиленные меры безопасности. Кроме того, будут определены и запретные для плавания районы в акваториях, в пределах которых вводятся усиленные меры безопасности.

Для жителей и гостей Саранска будут определены специальные контролируемые зоны, доступ в которые будет возможен только после прохождения процедуры идентификации личности, досмотра вещей и транспортных средств. Границы таких зон будут обозначены специальными, хорошо видимыми знаками и надписями.

Сроки регистрации сократят

Всем гостям мордовской столицы, которые будут прибывать в Саранск для временного проживания в жилых помещениях, не являющихся их местом жительства, а также прибывшим на новое место жительства, придется не позднее трех дней со дня прибытия обратиться с соответствующим заявлением в территориальные органы МВД РФ для регистрации. Напомним, в обычные периоды граждане обязаны делать это в семидневный срок. Впрочем, здесь есть исключения. Избавлены от прохождения процедуры регистрации по месту жительства будут те гости мордовской столицы, кто приедет в Саранск и будет проживать в гостинице, санатории, доме отдыха, пансионате, кемпинге или на туристской базе. Кроме того, по словам заместителя министра внутренних дел РМ по охране общественного прядка Владислава Пинаева, эти требования не будут распространяться на участников чемпионата мира по футболу, а также представителей FIFA, ее дочерних организаций, конфедераций и национальных футбольных ассоциаций, включенных в списки FIFA.

- Территориальные органы МВД России будут регистрировать граждан РФ по месту пребывания или по месту жительства в день поступления документов, - отметил Владислав Пинаев.

Организаторы, впрочем, уверены, что людей, которые приедут в Саранск в одиночку на срок более трех дней, будет немного. Как показывает практика, в большинстве случаев люди приезжают непосредственно в день матча, смотрят футбол и практически сразу возвращаются домой. Так что особых опасений на предмет того, что МВД может не справиться с наплывом желающих получить временную регистрацию, нет.

Въезд автобусов в Саранск ограничат

Еще одно ограничение касается временного запрета на въезд в города, в которых будут проводиться матчи чемпионата мира по футболу, автобусов. Однако исключения есть и здесь. Въезжать в города смогут автобусы, осуществляющие регулярные перевозки пассажиров по смежным межрегиональным, межмуниципальным и муниципальным маршрутам. Кроме того, правом въезда в города, где проводятся матчи чемпионата мира по футболу, будут пользоваться автобусы, оснащенные аппаратурой спутниковой навигации, идентифицированной в государственной системе «ЭРА-ГЛОНАСС», и автобусы, в отношении которых уполномоченным территориальным органом МВД России будет принято решение о разрешении въезда.

Личный транспорт гостям придется оставить на парковке

Впрочем, ограничения коснутся не только транспортных средств, осуществляющих пассажирские перевозки, но и личного транспорта жителей Мордовии и соседних регионов. Как заявил на пресс-конференции начальник республиканского управления ГИБДД Сергей Гагарин, въезд в Саранск на личном автотранспорте будет запрещен. Жителям районов республики и соседних областей, которые захотят приехать в Саранск на личном автотранспорте в дни проведения матчей чемпионата мира, придется оставить свои авто на специальных перехватывающих парковках. Далее им необходимо будет пересесть на специальные автобусы и добраться до места назначения. А после завершения мероприятия таким же маршрутом вернуться обратно. На сегодняшний день известно о двух перехватывающих парковках, которые будут созданы на подъезде к мордовской столице. Их планируют организовать на Лямбирском и Северо-Восточном шоссе. Однако не исключено, что количество перехватывающих парковок может быть увеличено.

- Это будут бесплатные, охраняемые места стоянок, которые будут находиться под видеонаблюдением, - заявил Сергей Гагарин.

Кроме того, специальные автобусы будут организованы для тех, кто прибывает в Саранск на поезде до Рузаевки. Они будут курсировать из города железнодорожников в столицу республики и обратно.

Вдобавок к этому власти Саранска планируют существенно расширить улицу Александра Невского на участке от улицы Московской до улицы Осипенко.

Экскурсии в Саранск ограничат

Еще одно ограничение касается организации экскурсий в города, где будут проводиться матчи чемпионата мира по футболу.

- Перевозки граждан РФ, иностранных граждан и лиц без гражданства по туристским и экскурсионно-прогулочным маршрутам на всех видах транспорта, не связанные с посещением спортивных и культурно-массовых мероприятий на объектах спортивных соревнований, будут приостановлены, - отметил министр целевых программ РМ Алексей Меркушкин. - Туроператоры, турагенты и организации, осуществляющие экскурсионное обслуживание, будут проинформированы об этих ограничениях.

Купить оружие будет невозможно

Указ Президента РФ, касающийся обеспечения усиленных мер безопасности во время проведения в нашей стране чемпионата мира по футболу, предусматривает еще целый ряд мер. К примеру, с 25 мая по 25 июля 2018 года в субъектах РФ, в которых вводятся усиленные меры безопасности, будет запрещена продажа гражданского, служебного, боевого ручного стрелкового и холодного оружия, а также боеприпасов и специальных средств. Юридические лица, осуществляющие продажу оружия, боеприпасов и специальных средств, в период действия усиленных мер безопасности подвергнутся внеплановым проверкам. Организацией этих проверок займется Федеральная служба войск национальной гвардии РФ.

Кроме того, будут запрещены продажа взрывчатых веществ и материалов промышленного назначения и изделий, их содержащих, а также продажа ядовитых веществ, за исключением случаев, когда такие вещества входят в состав лекарственных средств. Под запретом окажутся и перевозки источников ионизирующего излучения, радиационных, химически опасных, биологических, токсичных и взрывчатых веществ. Производства, в которых используются взрывчатые, радиоактивные, химические и биологические опасные вещества, в период введения усиленных мер безопасности будут приостановлены или ограничены.

Собрания и митинги необходимо будет согласовать

Желающим провести митинг или собрание в период действия усиленных мер безопасности придется соблюсти определенную процедуру. Об этом тоже говорится в проекте Указа Президента РФ. Согласно ему, собрания, митинги, демонстрации, шествия и пикетирования, не связанные с проведением спортивных соревнований, могут проводиться в местах или по маршрутам движения участников публичного мероприятия с количеством участников и во временной интервал, определяемые органами местного самоуправления по согласованию с МВД России и ФСБ РФ.

Алкоголь в стеклянной таре запретят

Еще одно ограничение касается запрета на продажу алкогольной продукции в стеклянной таре накануне дня проведения футбольных матчей и непосредственно в день их проведения. Приобрести алкогольную продукцию можно будет только в пластиковой таре.

- Вопрос обеспечения безопасности жителей Саранска, участников чемпионата мира по футболу и гостей нашего города является одним из важнейших, - заявил министр целевых программ РМ Алексей Меркушкин. - Руководство и Правительство Мордовии стараются делать все, чтобы процесс подготовки к чемпионату мира проходил максимально комфортно для жителей Саранска. Мы стараемся как можно меньше мешать людям жить нормальной жизнью. Наша главная цель - сделать жизнь жителей нашего города в дни проведения чемпионата мира по футболу максимально комфортной и безопасной. Но, как известно, ни одно крупное мероприятие не может проходить без обеспечения дополнительных мер безопасности. Конечно, жителям Саранска придется столкнуться с некоторыми ограничениями, но нужно понимать: все это делается для их же безопасности!

Алексей КОНСТАНТИНОВ