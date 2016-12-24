Житель Мордовии получил четыре с половиной года за развращение дочери

«Культурные откаты» чиновника Тундыкова
60-летний начальник отдела Министерства культуры и туризма Мордовии Сергей Тундыков подозревается в получении пресловутых откатов за приемку...
43-летний житель Атяшевского района республики признан виновным в совершении развратных действий в отношении своей малолетней дочери. Об этом сообщает СКР по РМ.
По информации ведомства, с июня 2014 по июль 2015 года мужчина, находясь в собственном доме, дважды совершал развратные действия в отношении дочери, достигшей на тот момент 12-летнего возраста, но не перешагнувшей 14-летний рубеж. Девочка, опасаясь применения в отношении нее физического насилия со стороны отца, какого-либо сопротивления не оказывала. Лишь в июне 2016 года она обо всем рассказала матери, которая обратилась с заявлением в правоохранительные органы.
В рамках расследования в отношении обвиняемого была проведена судебная психиатрическая экспертиза, согласно заключению которой он признан вменяемым.
Решением суда мужчине назначено наказание в виде 4 лет 5 месяцев лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима.
60-летний начальник отдела Министерства культуры и туризма Мордовии Сергей Тундыков подозревается в получении пресловутых откатов за приемку...
Традиционно с нового года в нашей стране вступают в силу какие-либо поправки и уточнения в различные законы. Этот год не стал исключением. Много...
Мордовские «единороссы» прокомментировали итоги XVI съезда партии
В Мордовии оценили качество предоставления медицинских услуг
В Саранске выбрали победительницу конкурса «Татьяна Поволжья-2017».
По словам героев кинокомедии «Кавказская пленница» зараза особенно бурно развивается в организме, ослабленном никотином, алкоголем и...
Честный гаишник отказался от взятки в 200 тысяч рублей от четверых жителей Белозерья
1 февраля состоялась первая в 2017 годусессия саранского горсовета
Глава Мордовии Владимир Волков провел серию встреч с руководителями промышленных предприятий
Стараниями нескольких деятелей село Белозерье Ромодановского района вновь взбаламутило интернет-пространство. В сети появились фотографии...