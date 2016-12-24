Житель Мордовии получил четыре с половиной года за развращение дочери

43-летний житель Атяшевского района республики признан виновным в совершении развратных действий в отношении своей малолетней дочери. Об этом сообщает СКР по РМ.

По информации ведомства, с июня 2014 по июль 2015 года мужчина, находясь в собственном доме, дважды совершал развратные действия в отношении дочери, достигшей на тот момент 12-летнего возраста, но не перешагнувшей 14-летний рубеж. Девочка, опасаясь применения в отношении нее физического насилия со стороны отца, какого-либо сопротивления не оказывала. Лишь в июне 2016 года она обо всем рассказала матери, которая обратилась с заявлением в правоохранительные органы.

В рамках расследования в отношении обвиняемого была проведена судебная психиатрическая экспертиза, согласно заключению которой он признан вменяемым.

Решением суда мужчине назначено наказание в виде 4 лет 5 месяцев лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима.