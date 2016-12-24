Житель района погиб под колесами «ВАЗа»

Происшествия

Накануне в Ардатовском районе республики под колесами легковушки погиб 53-летний житель поселка Тургенево. Об этом сообщили в ГИБДД по РМ.

Как сообщают в ведомстве, инцидент произошел в темное время суток. Мужчина шел по обочине, и по всей видимости, водитель легковушки не заметил жителя райцентра. От полученных травм пешеход скончался на месте происшествия. 

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