Житель района погиб под колесами «ВАЗа»

2016 год оказался одним из самых удачных для аграриев Мордовии
Окончательные данные озвучил на минувшей неделе первый вице-премьер Правительства - министр сельского хозяйства и продовольствия Мордовии...
Накануне в Ардатовском районе республики под колесами легковушки погиб 53-летний житель поселка Тургенево. Об этом сообщили в ГИБДД по РМ.
Как сообщают в ведомстве, инцидент произошел в темное время суток. Мужчина шел по обочине, и по всей видимости, водитель легковушки не заметил жителя райцентра. От полученных травм пешеход скончался на месте происшествия.
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В минувший понедельник в отделении Пенсионного фонда РФ по РМ управляющий отделением Владимир Василькин рассказал об итогах единовременной...
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60-летний начальник отдела Министерства культуры и туризма Мордовии Сергей Тундыков подозревается в получении пресловутых откатов за приемку...
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Начальник Управлении Госавтоинспекции МВД по Республике Мордовия Сергей Гагарин на встрече с журналистами подвел итоги работы ведомства за...