Житель района погиб под колесами «ВАЗа»

Накануне в Ардатовском районе республики под колесами легковушки погиб 53-летний житель поселка Тургенево. Об этом сообщили в ГИБДД по РМ.

Как сообщают в ведомстве, инцидент произошел в темное время суток. Мужчина шел по обочине, и по всей видимости, водитель легковушки не заметил жителя райцентра. От полученных травм пешеход скончался на месте происшествия.