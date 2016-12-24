Директора охотничьего хозяйства подозревают в превышении полномочий

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Следственный комитет Мордовии возбудил уголовное дело против директора ГБУ РМ «Зубово-Полянское государственное опытное охотничье хозяйство». Его подозревают в превышении должностных полномочий.
Как поясняют в ведомстве, с апреля 2012 по ноябрь 2016 года подозреваемый, умышленно, с целью сокрытия значительного уменьшения численности охотничьих ресурсов, предоставил в Министерство лесного, охотничьего хозяйства и природопользования РМ недостоверные сведения о количестве кабанов, оленей пятнистых и маралов, находящихся на территории охотничьего хозяйства, для их последующего занесения в государственный охотхозяйственный реестр.
По имеющейся информации, уголовное дело было возбуждено по материалам оперативно-розыскной деятельности сотрудников УФСБ по РМ. В настоящее время проводятся следственные действия и оперативно-розыскные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления и закрепление доказательственной базы. В рамках расследования будет установлен материальный ущерб, нанесенный учреждению действиями подозреваемого.
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