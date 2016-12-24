Жительница райцентра Мордовии отдала мошенникам 21 тысячу рублей

В Мордовии зафиксирован очередной факт телефонного мошенничества. Об этом сообщили в МВД по РМ.

Как поясняют в ведомстве, в ковылкинское отделение полиции обратилась 63-летняя местная жительница, которая рассказала, что стала жертвой мошенников. По словам потерпевшей ей позвонил мужчина, который представился работником банка. Он сообщил, что на её счет ошибочно поступил денежный перевод в размере 21 тысячи рублей и попросил срочно перечислить сумму обратно. В ближайшем банкомате женщина перевела деньги на продиктованный ей счет, после чего поняла, что стала жертвой мошенников.

Как подчеркивают в пресс-службе МВД по РМ, проверка показала, что абонентский номер, с которого был совершен звонок, зарегистрирован в Татарстане.