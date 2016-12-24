Жительница райцентра Мордовии отдала мошенникам 21 тысячу рублей

Курс - на обновление
Мордовские «единороссы» прокомментировали итоги XVI съезда партии
В Мордовии зафиксирован очередной факт телефонного мошенничества. Об этом сообщили в МВД по РМ.
Как поясняют в ведомстве, в ковылкинское отделение полиции обратилась 63-летняя местная жительница, которая рассказала, что стала жертвой мошенников. По словам потерпевшей ей позвонил мужчина, который представился работником банка. Он сообщил, что на её счет ошибочно поступил денежный перевод в размере 21 тысячи рублей и попросил срочно перечислить сумму обратно. В ближайшем банкомате женщина перевела деньги на продиктованный ей счет, после чего поняла, что стала жертвой мошенников.
Как подчеркивают в пресс-службе МВД по РМ, проверка показала, что абонентский номер, с которого был совершен звонок, зарегистрирован в Татарстане.
Мордовские «единороссы» прокомментировали итоги XVI съезда партии
18 января православные верующие отмечают Крещенский сочельник, канун Богоявления, или Крещения. В этот день во всех церквях совершается...
На минувшей неделе в Мордовии чествовали талантливую молодежь. В День студента в Большом зале Дома Республики наградили школьников и студентов,...
Начальник Управлении Госавтоинспекции МВД по Республике Мордовия Сергей Гагарин на встрече с журналистами подвел итоги работы ведомства за...
В Амурской области погиб военнослужащий из Мордовии. Его родственники считают, что причиной произошедшего стала дедовщина
В минувший понедельник в отделении Пенсионного фонда РФ по РМ управляющий отделением Владимир Василькин рассказал об итогах единовременной...
В Мордовии разоблачили еще одну группу «теневых банкиров»
Честный гаишник отказался от взятки в 200 тысяч рублей от четверых жителей Белозерья
По словам героев кинокомедии «Кавказская пленница» зараза особенно бурно развивается в организме, ослабленном никотином, алкоголем и...
Петр Тултаев оценил уборку снега на Юго-Западе