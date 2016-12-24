Ардатовских школьников возил мужчина с уголовным прошлым

Учеников одной из школ Ардатовского района Мордовии возил водитель, имеющий в судимость за совершение ДТП с тяжкими последствиями. Об этом сообщает прокуратура Мордовии.

Как поясняют в ведомстве, нарушения были выявлены в ходе проверки исполнения законодательства в сфере организованной перевозки детей школьным транспортом. Как выяснилось, судимый за совершение дорожно-транспортного происшествия с тяжкими последствиями мужчина работал в школе с 2014 года. Главе района и руководству образовательного учреждения внесено представление об устранении нарушений.