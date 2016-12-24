В саранской многоэтажке предотвратили взрыв газа

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Пожарные предотвратили взрыв газа в многоквартирном доме на улице Семашко. Об этом сообщают в МЧС РФ по РМ.
Как поясняют в пресс-службе ведомства, 13 февраля 2017 года в доме №13 на улице Семашко в одной из квартир примерно в 11 часов 30 минут началось горение за газовой плитой. Хозяйка жилья находилась на кухне, и горение началось, по её словам, резко и неожиданно. Также находившийся в квартире её муж попытался потушить огонь с помощью воды, но не сумел этого сделать.
К моменту прибытия на место вызова подразделений пожарно-спасательной части №3 происходило горение газа, огонь начал переходить на кухонный гарнитур, существовала угроза взрыва.
Сотрудники МЧС оперативно перекрыли доступ газа и потушили пламя. Хозяев квартиры и жителей соседних квартир пожарные вывели на улицу.
В результате происшествия пострадало газовое оборудование и, частично, мебель на общей площади примерно 2 кв.м. Последствия могли бы быть гораздо более серьёзными в случае распространения огня или, тем более, взрыва.
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