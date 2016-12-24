Житель Саранска потерял 23 тысячи рублей из-за сайта-клона

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Житель Саранска стал жертвой мошенников при покупке электроинструмента через Интернет. Об этом сообщили в МВД по РМ.
Как поясняют в силовом ведомстве, в дежурную часть отдела полиции №4 УМВД обратился 26-летний местный житель. Мужчина сообщил стражам порядка, что пострадал от мошеннических действий. Как выяснилось, заявитель нашел в сети Интернет сайт по продаже фирменных электроинструментов, и заказал циркулярную электропилу. Потерпевший перечислил на счет онлайн-магазина стопроцентную предоплату – около 23 тысяч рублей. Однако в указанный срок товар не пришел.
По предварительным данным, страница являлась сайтом-двойником, где злоумышленники предлагали потенциальным покупателям приобрести продукцию от имени официального производителя. Сейчас по данному факту проводится проверка.
В Саранске выбрали победительницу конкурса «Татьяна Поволжья-2017».
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