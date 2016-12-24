В Атяшевском районе автоледи погибла на «встречке»

Куда пойти лечиться?
В Мордовии оценили качество предоставления медицинских услуг
Третье дорожно-транспортное происшествие со смертельным исходом за сутки произошло в Мордовии накануне вечером. В Атяшевском районе столкнулись «Рено Дастер» и «Шевроле Авео». Об этом сообщают пользователи социальных сетей.
Согласно публикациям очевидцев, находившаяся за рулем «Рено Дастер» женщина, пошла на обгон, выехала на полосу встречного движения и столкнулась с «Шевроле Авео». В результате аварии предположительная виновница ДТП погибла на месте.
Напомним, ранее в Ромодановском районе республики в результате опрокидывания в кювет погиб пассажир иномарки. А в Рузаевском районе Мордовии при столкновении двух автомобилей «Опель» погибли три человека.
В Мордовии оценили качество предоставления медицинских услуг
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