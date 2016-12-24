В Атяшевском районе автоледи погибла на «встречке»

Происшествия

Третье дорожно-транспортное происшествие со смертельным исходом за сутки произошло в Мордовии накануне вечером. В Атяшевском районе столкнулись «Рено Дастер» и «Шевроле Авео». Об этом сообщают пользователи социальных сетей.


Согласно публикациям очевидцев, находившаяся за рулем «Рено Дастер» женщина, пошла на обгон, выехала на полосу встречного движения и столкнулась с «Шевроле Авео». В результате аварии предположительная виновница ДТП погибла на месте.

Напомним, ранее в Ромодановском районе республики в результате опрокидывания в кювет погиб пассажир иномарки. А в Рузаевском районе Мордовии при столкновении двух автомобилей «Опель» погибли три человека. 

Поделиться в соц. сетях:

Случайные новости
Сколько прибавят пенсионерам?

В минувший понедельник в отделении Пенсионного фонда РФ по РМ управляющий отделением Владимир Василькин рассказал об итогах единовременной...
Награды талантливой молодежи

На минувшей неделе в Мордовии чествовали талантливую молодежь. В День студента в Большом зале Дома Республики наградили школьников и студентов,...
Топ 10 спасений 2016 года

ГУ МЧС России по Республике Мордовия в четвёртый раз представило рейтинг самых запоминающихся спасений года. При его составлении учитывались...
«Подход сзади»

В деле о «компьютерном убийстве» появился сексуальный подтекст?

Конкурс красоты

№5  Светлана

 Посмотреть все фотографии