В столкновении двух иномарок в Рузаевском районе погибли три человека

Происшествия

В результате страшной аварии, произошедшей сегодня в Рузаевском районе Мордовии, погибли три человека.

Как стало известно «ВС», сегодня утром недалеко от села Перхляй в Рузаевском районе республики столкнулись «Опель Астра» и «Опель Зафира». В двух иномарках находились три человека. Все они погибли.

Как сообщают пользователи социальных сетей, погибших вызволяли из покореженных автомобилей с помощью спецприспособлений сотрудники аварийно-спасательной службы. Пока неизвестно, по чьей вине произошло столкновение. 

Поделиться в соц. сетях:

Случайные новости
Награды талантливой молодежи

На минувшей неделе в Мордовии чествовали талантливую молодежь. В День студента в Большом зале Дома Республики наградили школьников и студентов,...
Только прибавлять!

Глава Мордовии Владимир Волков провел серию встреч с руководителями промышленных предприятий

Дымовая завеса

По словам героев кинокомедии «Кавказская пленница» зараза особенно бурно развивается в организме, ослабленном никотином, алкоголем и...

Конкурс красоты

№5  Светлана

 Посмотреть все фотографии