В столкновении двух иномарок в Рузаевском районе погибли три человека

Награды талантливой молодежи
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В результате страшной аварии, произошедшей сегодня в Рузаевском районе Мордовии, погибли три человека.
Как стало известно «ВС», сегодня утром недалеко от села Перхляй в Рузаевском районе республики столкнулись «Опель Астра» и «Опель Зафира». В двух иномарках находились три человека. Все они погибли.
Как сообщают пользователи социальных сетей, погибших вызволяли из покореженных автомобилей с помощью спецприспособлений сотрудники аварийно-спасательной службы. Пока неизвестно, по чьей вине произошло столкновение.
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