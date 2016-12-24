В столкновении двух иномарок в Рузаевском районе погибли три человека

В результате страшной аварии, произошедшей сегодня в Рузаевском районе Мордовии, погибли три человека.

Как стало известно «ВС», сегодня утром недалеко от села Перхляй в Рузаевском районе республики столкнулись «Опель Астра» и «Опель Зафира». В двух иномарках находились три человека. Все они погибли.

Как сообщают пользователи социальных сетей, погибших вызволяли из покореженных автомобилей с помощью спецприспособлений сотрудники аварийно-спасательной службы. Пока неизвестно, по чьей вине произошло столкновение.