Водитель смертельной аварии сбежал с места ДТП?

В результате аварии, произошедшей накануне на трассе Саранск – Ульяновск, погиб человек. Об этом сообщают пользователи социальных сетей.





ДТП произошло в темное время суток на автодороге Саранск – Ульяновск у поворота на Ромоданово. По невыясненной пока причине в кювет опрокинулась иномарка «Хендай Солярис». В результате погиб один из пассажиров легковушки. Кроме того, травмы получил его сын. Между тем, пользователи соцсетей утверждают, что водитель перевернувшегося автомобиля сбежал с места ДТП.