Уборка города на особом контроле

В воскресенье в столице Мордовии был сильный снегопад. Как городские службы справились с уборкой снега, мэр Саранска Петр Тултаев поинтересовался на планерке в горадминистрации.

Начальник Управления образования Администрации города Оксана Шуляпова отчиталась, что практически все заезды к школам и детским садам были расчищены уже к 6 утра, уборка территорий еще нескольких дошкольных учреждений была завершена до 7 часов. Главы районов сообщили, что после снегопада все работники жилищно-коммунальной сферы, что называется, были подняты под ружье - при уборке снега задействовалось максимальное количество техники и людей.

Глава Ленинского района Александр Юткин доложил, что лишь в семи домах района ситуация с уборкой снега оказалась неудовлетворительной. Все эти дома находятся или на балансе иных управляющих компаний, или на самоуправлении.

Глава Пролетарского района Александр Кузьмин сообщил, что во дворах домов необходимая работа по уборке снега была проведена своевременно. Он также обозначил ряд проблемных улиц - Семашко, Есенина и Солнечная, где большое количество припаркованного на обочинах автотранспорта мешает работам. Аналогичная ситуация складывается и на улицах Сущинского и Т. Бибиной на Химмаше.

- Эти улицы нужно закрывать на некоторое время, эвакуировать создающие помехи автомобили и вывозить снег, - распорядился Петр Тултаев. - Машины сейчас везде, но снег чистить нужно! Некоторые машины стоят на одном месте месяцами, их уже снегом почти полностью замело. Оставленные надолго авто мешают чистить улицы и делают дорогу очень узкой, что создает неудобства как другим водителям, так и пешеходам.

- Хочу привести пример со школой № 16 по ул. Ботевградской, - добавляет Александр Юткин. - Полвоскресенья мы не могли почистить заезд к этой школе, поскольку там стоял чей-то автомобиль. Причем ул. Ботевградская довольно широкая, и владелец легко мог поставить свое авто на 5 метров выше или ниже заезда к школе. И это не мешало бы уборке.

- В этом деле мы рассчитываем на содействие сотрудников Госавтоинспекции, - заявил Петр Тултаев. - Мы должны вместе работать на благо города! И снег должен убираться с улиц города своевременно! Отговорки типа «по прогнозам погоды интернет-источников снега не должно было быть, поэтому мы не успели выйти вовремя» не сработают! Самый верный прогноз от меня - Петра Николаевича Тултаева: до конца марта нас ожидают и снег, и оттепель, и дождь, и заморозки. Мы должны быть к этому готовы! Все службы должны быть на местах. Предупреждать и обзванивать никого не будем. Не сработали вовремя, значит, у вас наплевательское отношение к работе! Будем делать соответствующие выводы!