В Администрации города подготовят кадровый резерв

Татьянин день
В Саранске выбрали победительницу конкурса «Татьяна Поволжья-2017».
В Саранске выбрали победительницу конкурса «Татьяна Поволжья-2017».
В Мордовии разоблачили еще одну группу «теневых банкиров»
На минувшей неделе в Мордовии чествовали талантливую молодежь. В День студента в Большом зале Дома Республики наградили школьников и студентов,...
Традиционно с нового года в нашей стране вступают в силу какие-либо поправки и уточнения в различные законы. Этот год не стал исключением. Много...
В минувший понедельник на рабочем совещании в мэрии города подводили итоги новогодних и рождественских торжеств в Саранске. Глава города Петр...
ГУ МЧС России по Республике Мордовия в четвёртый раз представило рейтинг самых запоминающихся спасений года. При его составлении учитывались...
За два дня до Нового года Глава Мордовии Владимир Волков вручил ключи от школьных автобусов и карет скорой помощи. Церемония передачи ключей...
Честный гаишник отказался от взятки в 200 тысяч рублей от четверых жителей Белозерья
Стараниями нескольких деятелей село Белозерье Ромодановского района вновь взбаламутило интернет-пространство. В сети появились фотографии...
В эти январские морозные дни кажется, что до весны еще очень далеко. Но весна театральная уже близко, билеты на весенний театральный фестиваль...