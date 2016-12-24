В Администрации города подготовят кадровый резерв

Наш город

Глава Саранска на рабочем совещании распорядился всем департаментам и управлениям городской администрации подготовить кадровый резерв.
- Жизнь есть жизнь, она постоянно меняется, - заметил Петр Тултаев. - Мы должны быть готовы к любым переменам, в том числе и кадровым. Необходимо заниматься обкаткой молодых специалистов, проверять их в деле. Но еще раз хочу подчеркнуть - троечников не берем! И не надо подходить ко мне с просьбой то слева, то справа, подсовывая кандидатов-троечников. Пусть они сначала идут на какое-либо муниципальное предприятие, проработают там несколько лет, зарекомендуют себя. Если они действительно настолько хороши, тогда и будем всерьез рассматривать их кандидатуры!

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