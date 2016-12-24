Лопаты в подъездах есть, желающих работать пока немного

На рабочем совещании в Администрации Саранска мэр города Петр Тултаев поинтересовался, как обстоят дела с обеспечением многоквартирных домов лопатами для очистки снега. Напомним, в минувшем месяце такое решение принято Главой Саранска для того, чтобы в обильные снегопады каждый желающий мог воспользоваться лопатами для очистки придомовой территории или парковки от снега.

Руководители городских управляющих компаний сообщили, что около 5 тысяч лопат приобретено и уже направлено в дома. Однако воспользовались лопатами пока несколько десятков человек, в основном они чистили автомобильные стоянки. А вот кражи лопат, по словам директора ГУК «Центральная» Александра Панюшкина, уже имеют место быть. В некоторых МКД председатели дома в связи с этим либо оставляют лопаты у себя в квартире, либо закрывают их в хозяйственных помещениях.

Петр Тултаев просил вывешивать объявления в подъездах, чтобы граждане знали, где они могут взять лопаты для уборки придомовых территорий.