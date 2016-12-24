Водоем у стадиона «Старт» благоустроят

Водоем в районе стадиона «Старт» уже в ближайшее время будет передан на баланс города. Петр Тултаев уже дал несколько поручений по его содержанию.

- Водоем находится в плохом состоянии, купаться в нем нельзя, - заметил градоначальник. - Необходимо будет спустить воду и тщательно все почистить. К тому же необходимо продумать и благоустройство пляжа. Скорее всего, этот купальный сезон на водоеме «Старт» будет пропущен, зато к 2018 году и пляж, и вода будут соответствовать всем требованиям.