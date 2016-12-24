«Горводоканал» приобретет новое оборудование

Наш город

Иногда бывает очень сложно определить место прорыва в водопроводных сетях, что подтвердил недавний случай, когда жители нескольких домов Саранска на довольно длительное время остались без воды. 
- В чем проблема? - поинтересовался Глава Саранска Петр Тултаев. - Почему так сложно выявить место, где образовалась течь? Ведь есть специальные лаборатории, в которых все можно выяснить достаточно быстро. Если у «Горводоканала» нет специального оборудования, то пусть найдет средства на его покупку! В наше время нельзя работать на ощупь, тем более это занимает много времени, которое жители проводят без воды. Предложения по этому вопросу должны быть готовы до конца текущей недели.

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