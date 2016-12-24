Мэр города недоволен работой диспетчерской службы

Наш город

Петр Тултаев на рабочем совещании высказал претензии в адрес Единой диспетчерской службы.
- У диспетчерской службы нет оперативного информирования населения, - отметил мэр Саранска. - Если они информируют Главу города через два часа после события, значит, что-то тут не так! Необходимо встретиться с представителями МЧС, обсудить, чего не хватает Единой диспетчерской службе. К тому же у нас много разных диспетчерских служб. Надо разобраться, не дублируют ли они друг друга. В этой сфере нам необходимо навести порядок, это особенно важно в преддверии чемпионата мира по футболу.

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