Мэр города недоволен работой диспетчерской службы

Петр Тултаев на рабочем совещании высказал претензии в адрес Единой диспетчерской службы.

- У диспетчерской службы нет оперативного информирования населения, - отметил мэр Саранска. - Если они информируют Главу города через два часа после события, значит, что-то тут не так! Необходимо встретиться с представителями МЧС, обсудить, чего не хватает Единой диспетчерской службе. К тому же у нас много разных диспетчерских служб. Надо разобраться, не дублируют ли они друг друга. В этой сфере нам необходимо навести порядок, это особенно важно в преддверии чемпионата мира по футболу.