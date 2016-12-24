Мэр Саранска раскритиковал график работы частных автоперевозчиков

В понедельник на рабочем совещании в мэрии Глава Саранска Петр Тултаев первым делом поинтересовался работой общественного транспорта. Это особенно актуально, поскольку на улице мороз и стоять на остановке хочется как можно меньше.

Начальник Транспортного управления Саранска Игорь Белорунов доложил, что лично объехал все микрорайоны города и убедился, что практически все дороги и заездные карманы убраны уже к 6 утра. Некоторые недоработки были лишь по ул. Лодыгина. Транспорт также работает в обычном режиме. Например, в понедельник на маршруты вышло 62 автобуса и 68 троллейбусов, а также более 320 единиц частного транспорта.

- Я тоже объезжал город ранним утром, - сказал градоначальник. - Муниципальный транспорт на линиях уже с 5 утра, а вот частники появились только к 6.30. Все должны работать в одинаковых условиях! Надо навести порядок и с коммерческими перевозчиками, уже в 6 утра они должны быть на маршрутах, в независимости от того, какое количество людей им приходится перевозить в это время! Наши глаза и ноги - главный ГЛОНАСС, необходимо вести жесткий контроль за работой всех перевозчиков!