Мэр Саранска раскритиковал график работы частных автоперевозчиков

Татьянин день
В Саранске выбрали победительницу конкурса «Татьяна Поволжья-2017».
В Саранске выбрали победительницу конкурса «Татьяна Поволжья-2017».
В минувший понедельник на рабочем совещании в мэрии города подводили итоги новогодних и рождественских торжеств в Саранске. Глава города Петр...
В Амурской области погиб военнослужащий из Мордовии. Его родственники считают, что причиной произошедшего стала дедовщина
В деле о «компьютерном убийстве» появился сексуальный подтекст?
Начальник Управлении Госавтоинспекции МВД по Республике Мордовия Сергей Гагарин на встрече с журналистами подвел итоги работы ведомства за...
В январе минувшего года в столице Мордовии была образована Межведомственная комиссия городского округа Саранск по рассмотрению заявлений от...
В Мордовии оценили качество предоставления медицинских услуг
Стараниями нескольких деятелей село Белозерье Ромодановского района вновь взбаламутило интернет-пространство. В сети появились фотографии...
Саранск вступает в новый год с напряженным бюджетом
Петр Тултаев оценил уборку снега на Юго-Западе