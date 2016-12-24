В Саранске стая бродячих собак покусала 13-летнюю девочку

Шокирующий случай произошел на минувшей неделе в Саранске. В парке культуры и отдыха Ленинского района Саранска стая бродячих собак напала на 13-летнюю ученицу школы № 18 Владлену Смолькину. Животные набросились на ребенка, который совершал пробежку, и покусали девочку. Спас ее случайный прохожий.

Инцидент с нападением на девочку произошел утром 29 января. Владлена Смолькина совершала пробежку по парку Ленинского района, когда на нее напала стая из пяти бродячих собак. Животные покусали девочку за левую ногу. На счастье девочки, в это же время совершал пробежку по парку пожилой мужчина. Именно он пришел на помощь Владлене и отогнал собак от ребенка. Сейчас школьница проходит курс реабилитации в травматологическом отделении Республиканской детской больницы.