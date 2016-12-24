«Мордовские амазонки»

Схватился за грудь - получил ножом под ребра

Один из таких случаев произошел в Саранске 2 февраля. 24-летняя Александра Вантяйкина зарезала 47-летнего сожителя Якова Акишкина за фривольное поведение - тот схватился за грудь девушки при гостях. Эта история произошла в доме № 21 по проспекту 50 лет Октября. В квартире шло бурное застолье. Вантяйкина и Акишкин были уже изрядно пьяны, когда мужчина, ничуть не смущаясь, стал тискать сожительницу. Александра сделала ему замечание, но возлюбленный никак на него не отреагировал. Тогда девушка вспылила, схватила со стола нож и несколько раз ударила Якова в грудь, живот и бедра. Один из ударов задел печень, вероятнее всего, именно это ранение стало для мужчины фатальным. Он скончался еще до приезда медиков. Когда прибыли полицейские, девушка пыталась избавиться от орудия преступления - она выбросила нож в сугроб на улице, но клинок нашли.

Известно, что из-за пристрастия к спиртному Александра Вантяйкина стояла на учете в наркологическом диспансере. Официально девушка нигде не работала и была ранее судима - за наркотики и нанесенные ножевые ранения другому своему избраннику. Вантяйкина не прочь была выпить, на этой почве и сошлась с Яковым Акишкиным. Со слов девушки, мужчина занимался бизнесом, держал два магазина. Правда, вместе с новым возлюбленным девушка прожила всего около двух месяцев.

Следственным отделом по Ленинскому району Саранска СКР по РМ возбуждено уголовное дело по статье «Убийство». Ленинский суд арестовал Вантяйкину на срок до 2 апреля.

Лишила жизни за нелестные слова о матери

Недавно Ленинский районный суд Саранска вынес приговор 39-летней Наталье Иняхиной - она была признана виновной в убийстве 45-летнего сожителя Равиля Тангалычева. 20 августа прошлого года парочка выпивала в доме мужчины по ул. Республиканской. Во время банальной ссоры Тангалычев сделал роковую ошибку - оскорбил мать Иняхиной. Для Натальи, отмотавшей несколько лет в Дубравлаге за кражу, подобное высказывание стало страшным оскорблением. Женщина сначала разбила о голову обидчика стеклянную банку, а затем дважды ударила ножом в живот и бедро. Удар пришелся в артерию, Иняхина попыталась остановить кровь полотенцем, но все было напрасно. Тогда от соседей она вызвала «скорую помощь», но к приезду медицинских работников Равиль Тангалычев скончался от обильной кровопотери. Приговором суда Иняхиной назначено наказание в виде 9 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима.

Убила и похитила телевизор

Еще одна воинственная особа по приговору Ичалковского суда отправится в колонию на 9 лет и 6 месяцев за убийство мужчины и кражу.

52-летняя Александра Симкович - женщина весьма своеобразная, внешне отличить ее от мужчины крайне трудно. Долгие годы своей жизни она провела в местах заключения, сидела в том числе за убийство. Во время последней «командировки» на зону она познакомилась с жительницей села Гуляево Ичалковского района. У подруг завязались очень близкие отношения. После отсидки Симкович даже приехала жить в Мордовию к своей возлюбленной. При этом ее мордовская избранница всем в селе говорила, что Александра - ее муж.

Как-то раз Симкович выпивала с местным жителем, 60-летним Борисом Когушевым. Заправившись спиртным, мужчина стал оскорблять гостью, говорил, что та похожа на бомжа, и сказал еще много нелестного. Такое на зоне не прощают, решила Александра и схватилась за нож. Симкович нанесла хозяину дома 25 ударов. Пенсионер пытался спастись бегством, но воинственная амазонка настигла Когушева на крыльце дома и добила. После этого она похитила из дома жертвы телевизор и отнесла его своей возлюбленной. Однако семейная идиллия от совместного просмотра телеканалов длилась недолго. Вскоре за уголовницей пришла полиция.