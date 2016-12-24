Обвиняемый в педофилии повесился перед приговором

2 февраля Зубово-Полянский суд должен был вынести приговор по делу 55-летнего бывшего водителя УФСИН по РМ Николая Кяльгина. Мужчина обвиняется в половом преступлении против 7-летней девочки. Однако 1 февраля подсудимый покончил с собой в камере изолятора.

По версии следствия, вечером 17 декабря прошлого года Николай Кяльгин выпивал в гостях у жительницы поселка Явас. В это время дома также находилась ее 7-летняя дочь. Когда женщина уснула, пенсионера потянуло на извращенные выходки. Девочка лежала на диване и смотрела телевизор. Кяльгин лег рядом и принялся гладить ребенка, в том числе в интимных местах. Ребенок испугался и заплакал. Родительница проснулась от шума и услышала от дочери рассказ о похотливом госте. Женщина выгнала визитера и написала заявление в правоохранительные органы.

В отношении Кяльгина сотрудники Зубово-Полянского межрайонного следственного отдела СКР по РМ возбудили уголовное дело по статье «Иные действия сексуального характера с использованием беспомощного состояния, совершенные в отношении малолетней».

Поначалу Николай Кяльгин категорически отрицал, что домогался ребенка. Утверждал, что все это неправда и его оговаривают, но вскоре экспертиза показала, что на срезах ногтевых пластин имеются биологические следы ребенка. Тогда Кяльгин вовсе перестал давать показания, воспользовавшись своим конституционным правом.

Николай Кяльгин характеризовался неплохо, к ответственности никогда не привлекался, соседи ничего плохого о нем сказать не могут. Служил в УФСИН в звании прапорщика, был женат, развелся, от брака имел двоих детей. После выхода на пенсию, как и многие, уезжал на заработки в Белокаменную. Раньше никто из односельчан никогда не замечал за Кяльгиным педофильских наклонностей. Пенсионеру УФСИН грозило наказание до 20 лет лишения свободы.

Перед вынесением приговора Николая Кяльгина доставили в изолятор временного содержания в поселке Зубова Поляна. И около 2 часов ночи 1 февраля мужчина повесился в камере. Для этого он использовал простыню, порвал ее на части, сделал петлю и прикрепил к двери. Сотрудники изолятора просмотрели момент, когда Кяльгин совершил суицид. Перед смертью мужчина оставил записку, в которой написал, что его дело сфабриковано.

Сейчас Зубово-Полянским межрайонным следственным отделом СКР по РМ по факту самоубийства подсудимого проводится доследственная проверка. При осмотре места происшествия следователем признаков, указывающих на криминальный характер смерти заключенного, не обнаружено.