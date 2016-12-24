Доска позора

Город - как большой организм, в котором все закономерно и действует по четко установленным принципам. И так же, как в человеческом организме, при неправильном обращении происходят сбои, так и в городе отступление от существующих правил приводит к непредвиденным ситуациям.

Например, в Саранске существуют определенные требования к проведению тех или иных работ. В частности, чтобы провести разрытие в какой бы то ни было точке города, организации необходимо получить соответствующее разрешение. Оно будет согласовано с целым рядом служб и гарантирует, что, проводя земляные работы на данной территории, рабочие не повредят коммуникации: системы водоснабжения, канализования, электрические сети или газовые трубы. Однако некоторые строительные организации, надеясь на авось, берутся за работы без таких согласований. То есть вероятность того, что они могут повредить трубопровод или электросети, довольно велика. Последствия этого понятны всем: в лучшем случае горожане могут на неопределенное время остаться без воды или света. А ведь может произойти и более серьезная ситуация.

Так на минувшей неделе произошло в Октябрьском районе. Организация ООО «Теплосервис-М» проводила несанкционированное разрытие для установки световых опор без такого вот разрешения и повредила водовод, проложенный по ул. Севастопольской (в районе ж/д № 17). В результате аварии была прекращена подача холодной воды в многоквартирные дома и котельную во втором микрорайоне жилого комплекса «Юбилейный», поселок Ремзавод, торговый центр «Мегастрой» и на строительную площадку стадиона по ул. Волгоградской. Устранение этой аварии заняло у МП «Горводоканал» около 12 часов. Это не только непредвиденные затраты предприятия, но и, что гораздо важнее, масса неудобств, доставленных жителям Саранска, которые продолжительное время оставались без централизованного водоснабжения.

Почему именно так поступили работники ООО «Теплосервис-М», неизвестно. Что подвигло их приступить к работам без официального разрешения и уточнения наличия на данной территории имеющихся коммуникаций, остается неясным. Однако всем предприятиям, ведущим подобную деятельность на территории городского округа Саранск, мы рекомендуем оформлять официальное разрешение на ведение земляных работ, дабы быть уверенными в своих действиях и избежать таких последствий.