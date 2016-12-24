В Саранске 12 февраля временно изменятся маршруты движения автобусов № 20 и № 34

Топ 10 спасений 2016 года
ГУ МЧС России по Республике Мордовия в четвёртый раз представило рейтинг самых запоминающихся спасений года. При его составлении учитывались...
ГУ МЧС России по Республике Мордовия в четвёртый раз представило рейтинг самых запоминающихся спасений года. При его составлении учитывались...
Саранск вступает в новый год с напряженным бюджетом
В деле о «компьютерном убийстве» появился сексуальный подтекст?
В Саранске выбрали победительницу конкурса «Татьяна Поволжья-2017».
Стараниями нескольких деятелей село Белозерье Ромодановского района вновь взбаламутило интернет-пространство. В сети появились фотографии...
По словам героев кинокомедии «Кавказская пленница» зараза особенно бурно развивается в организме, ослабленном никотином, алкоголем и...
Традиционно с нового года в нашей стране вступают в силу какие-либо поправки и уточнения в различные законы. Этот год не стал исключением. Много...
60-летний начальник отдела Министерства культуры и туризма Мордовии Сергей Тундыков подозревается в получении пресловутых откатов за приемку...
Глава Мордовии Владимир Волков провел серию встреч с руководителями промышленных предприятий
За два дня до Нового года Глава Мордовии Владимир Волков вручил ключи от школьных автобусов и карет скорой помощи. Церемония передачи ключей...