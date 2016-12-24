В Саранске 12 февраля временно изменятся маршруты движения автобусов № 20 и № 34

В связи с проведением XXXV открытой Всероссийской массовой лыжной гонки «Лыжня России 2017» 12 февраля в Саранске временно изменится движение автобусных маршрутов № 20 и № 34. С 9.00 до 15.00 будет ограничено движение транспорта по улице Энгельса (от пересечения с ул. Ульянова до ул. Р. Люксембург) и улице Р. Люксембург (от ул. Энгельса до поворота на Зеленую рощу), в результате чего и будет изменена схема движения общественного транспорта.

Автобусы № 20 будут следовать по улицам: Гагарина - Ульянова - Энгельса - пр. 50 лет Октября (движение по троллейбусному маршруту № 15).

Автобусы № 34 не будут заезжать на улицы Попова и Р. Люксембург к санаторию «Саранский», а поедут по улицам Ульянова и Энгельса. Оставшейся части маршрута изменения не коснутся, и она сохранит существующую схему движения.