В Саранске обрушилась стена детского сада

Происшествия

Следственный комитет начал доследственную проверку по факту обрушения стены детского сада, расположенного в Саранске на улице Солнечной. Инцидент произошел днем 2 февраля. 
Первые сообщения о происшествии появились в социальных сетях. Пользователи сообщали, что обрушилась декоративная кирпичная стена недавно сданного в эксплуатацию дошкольного учреждения. По счастью в это время детей на улице не было. В ходе проверки эта информация нашла свое подтверждение. Известно, что строительством детского сада занималась компания «Ремстрой». Здание было сдано в эксплуатацию в 2012 году. Гарантийный срок составлял пять лет. 
Как сообщили в Следственном комитете, для установления всех обстоятельств произошедшего назначена судебно-строительная экспертиза. Кроме того, в ходе проверки будет дана юридическая оценка действиям проектных и строительных организаций, а также лица, ответственного за надлежащее техническое состояние здания. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

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