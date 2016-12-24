В Саранске обрушилась стена детского сада

Следственный комитет начал доследственную проверку по факту обрушения стены детского сада, расположенного в Саранске на улице Солнечной. Инцидент произошел днем 2 февраля.

Первые сообщения о происшествии появились в социальных сетях. Пользователи сообщали, что обрушилась декоративная кирпичная стена недавно сданного в эксплуатацию дошкольного учреждения. По счастью в это время детей на улице не было. В ходе проверки эта информация нашла свое подтверждение. Известно, что строительством детского сада занималась компания «Ремстрой». Здание было сдано в эксплуатацию в 2012 году. Гарантийный срок составлял пять лет.

Как сообщили в Следственном комитете, для установления всех обстоятельств произошедшего назначена судебно-строительная экспертиза. Кроме того, в ходе проверки будет дана юридическая оценка действиям проектных и строительных организаций, а также лица, ответственного за надлежащее техническое состояние здания. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.