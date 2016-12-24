«Подход сзади» не удался

В Октябрьском районном суде вынесен приговор по делу 30-летнего диспетчера госучреждения «Госинформ» Александра Трофимова. Он обвинялся в убийстве 37-летнего инженера-программиста с завода «Электровыпрямитель» Евгения Люлина. Трофимов в застольном споре «у кого круче компьютер» схватил топор и дважды обрушил на голову приятеля, а потом нанес еще 15 ножевых ранений уже мертвому на тот момент другу. Сначала обвиняемый полностью признал вину, но в суде по просьбе адвоката процесс сделали закрытым, поскольку защитник заявил, что по делу имеются некие интимные подробности, которые не должны попасть в прессу.

Предположительно Трофимов с защитником выдвинули популярную в последнее время в Саранске версию - дескать, обвиняемый расправился с Евгением Люлиным из-за того, что тот внезапно стал оказывать ему интимные знаки внимания. Шокированный нетрадиционным подкатом приятеля Трофимов вспылил, схватился за топор и набросился на Евгения. Возможно, Трофимов пытался убедить суд, что убил Люлина в состоянии аффекта, рассчитывая тем самым существенно скостить срок.

Но версия с интимным подтекстом случившегося подтверждения не нашла, доказательств этому суд не увидел.

В основу приговора легла первоначальная версия об убийстве из-за спора по компьютерному «железу». Когда по пьяной лавочке у парней дело дошло до оскорблений, взбешенный Александр Трофимов схватил кухонный топорик и дважды ударил острием по голове оппонента. А спустя какое-то время взял нож и 15 раз вонзил его в уже мертвое тело товарища. После расправы Трофимов снял с убитого окровавленную одежду и сложил в отдельный пакет. Тело приятеля (на нем оставались трусы и носки) Александр завернул в строительную прозрачную целлофановую пленку. Около часа ночи он взвалил на себя труп, вытащил из квартиры на улицу и затолкал в багажник своей «Нивы».

Александр вывез тело за завод «Резинотехника» и выбросил его в лесопосадки, а окровавленные вещи жертвы - в реку. В квартире компьютерщик устроил генеральную уборку - замыл, как ему казалось, все следы крови, по нескольку раз перестирал окровавленное покрывало и другие вещи.

Родные Евгения, зная, что накануне тот отправился в гости к Трофимову, первым делом набрали номер его мобильного. Александр заявил, что Евгений действительно был у него, но ночью куда-то ушел. Примерно то же самое Трофимов рассказал и нагрянувшим к нему оперативникам. Однако после беседы с полицейскими Александр занервничал, стал переживать, что труп могут найти. Следующей ночью он сел в машину и снова отправился в лесопосадки за «Резинотехникой», отыскал тело приятеля, облил труп бензином и поджег.

Правда, через несколько дней в квартиру Трофимова вновь пришли следователи - на этот раз вместе с криминалистами. Хотя внешне в жилище все было абсолютно чисто, специалисты с помощью современной техники обнаружили следы замытой крови. Отпираться дальше было бессмысленно.

Приговором суда Трофимову назначено наказание в виде 9,5 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима. Приговор суда в законную силу не вступил.