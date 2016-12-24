Педагога Луховского лицея будут судить за гибель ребенка

Следственный комитет Мордовии закончил расследование уголовного дела в отношении педагога Луховской школы Лилии Каргиной. Она обвиняется в причинении смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей. 16 июня прошлого года во время коллективной рыбалки на Луховском водоеме утонул ученик 5 «Б» класса 11-летний Дмитрий Горин.

История с трагической гибелью школьника вызвала огромный общественный резонанс в Мордовии. Напомним, Дмитрий Горин погиб во время коллективной рыбалки на водоеме, которая не была согласована с руководством образовательного учреждения.

- Перед тем как пойти на рыбалку с классом, Лилия Владимировна спрашивала у меня, может ли она пойти с детьми на эту экскурсию, - заявила в беседе с корреспондентом «ВС» директор Луховского лицея Светлана Леухина. - На что я ей ответила: «Нет!». Но педагог, я так понимаю, ослушалась.

Кроме классного руководителя детей сопровождали еще двое взрослых. Но никто из них не видел момента падения ребенка в воду. Как поясняли в школе, после удачной рыбалки дети успели поиграть в волейбол на местном пляже, после чего решили сполоснуть ноги на мостках. Это было около двенадцати часов дня. По информации директора лицея Светланы Леухиной, Дмитрий Горин шел первым. В какой-то момент он упал в воду, после чего находившиеся рядом дети начали кричать и звать на помощь. Один из спасателей сразу бросился в пруд, потом к нему присоединились еще двое, но из-за мутной воды они не смогли быстро обнаружить мальчика. А когда Диму все же отыскали, было уже поздно, ребенок захлебнулся.

Родители мальчика с самого начала обвинили в случившемся классного руководителя. По их версии, женщина оставила детей без присмотра, в результате чего и произошла трагедия.

- Я считаю, что во всем виновата именно классный руководитель, - заявила в разговоре с корреспондентом «ВС» мама погибшего мальчика Наталья Горина. - Это она недоглядела за детьми. У меня есть свидетель, который все это видел. Он видел, как дети были одни на пирсе, а взрослые - в тени. Я считаю, что если она организовала эту экскурсию, то сама должна была пойти с ними на пирс. Дима часто просил у меня разрешения пойти на рыбалку с друзьями. Но я никогда его не отпускала. А тут он сказал, что они собираются идти всем классом. И я отпустила его со спокойной душой, потому что знала, что там будут взрослые. И я была спокойна до тех пор, пока она не позвонила мне и не сказала, что Дима пропал. А когда я во второй раз позвонила, она сказала: «Наташ, прости, он ушел под воду!». Я знаю, что в школе проводились собрания, массово переписывались заявления, что поход на рыбалку был решением родителей. Я не пыталась влиять на это. Но если бы я знала, что этот поход не был согласован с директором, я никогда не отпустила бы своего сына. Знаете, я благодарна администрации школы за помощь в организации похорон Димы. Но она для меня теперь враг № 1.

И вот спустя семь месяцев со дня смерти Дмитрия Горина версию его мамы подтвердили в Следственном комитете. Как сообщили в ведомстве, Лилия Каргина, являясь классным руководителем 5 «Б» класса, без согласования с администрацией общеобразовательной школы организовала поход учеников класса в составе 21 человека на Луховский водоем в городе Саранске. Классный руководитель разрешила детям искупаться, после чего дала указание идти на пирс просушиться. Как установили следователи, необходимых мер, направленных на обеспечение безопасного выхода детей из воды, обвиняемая не приняла. В результате она не заметила момента, когда 11-летний мальчик упал с пирса в водоем и утонул.

В СКР подчеркивают, что следствием собрана достаточная доказательная база, в связи с чем уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.