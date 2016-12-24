584 семьи Саранска в 2016 году улучшили свои жилищные условия

В Саранске на протяжении многих лет ведется активная работа с горожанами, желающими улучшить жилищные условия. Минувший год не стал исключением. К сожалению, на сегодняшний день таких семей в нашем городе насчитывается более 12 тысяч. Каждая из них надеется рано или поздно увеличить имеющиеся квадратные метры и перебраться в более новое и комфортное жилье. Об этом красноречиво свидетельствует факт, что только в минувшем году в Администрацию городского округа Саранск от жителей поступило 887 заявлений о постановке на учет в качестве нуждающихся в жилье, из которых 361 семье по тем или иным объективным причинам было отказано.

Совершенно разные категории горожан претендуют на улучшение условий проживания. Многие из них являются льготными, обладая правом на получение финансовой помощи от государства или проходя по отдельным очередям. Как сообщают в Жилищном управлении Администрации городского округа Саранск, самая многочисленная из них - это молодые семьи. Таких в Саранске более 2,5 тысячи. Около тысячи семей, в которых право на получение жилья имеют люди с ограниченными способностями или дети-инвалиды. Порядка 500 участников и ветеранов военных действий нуждаются в улучшении жилищных условий, 380 многодетных семей и 316 детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также другие категории.

Между тем в 2016 году жилищные условия улучшили 584 семьи. Из них 452 молодые семьи. Они получили такую возможность в рамках действующей подпрограммы «Обеспечение жильем молодых семей». Молодые люди получили соответствующие социальные выплаты на приобретение жилого помещения или создание объекта индивидуального жилищного строительства. Общая сумма выделенных на эти цели в минувшем году средств составила более 304 млн рублей.

Социальные выплаты на приобретение жилья за счет средств федерального бюджета по указу Президента РФ были выделены 32 горожанам, относящимся к категории участников, инвалидов Великой Отечественной войны, вдов погибших участников и инвалидов Великой Отечественной войны. Общая сумма выделенных средств составила около 38 млн рублей.

Около 17 млн рублей было выделено людям с ограниченными возможностями и семьям, воспитывающим детей-инвалидов, на улучшение жилищных условий. В результате чего 23 семьи получили социальные выплаты на приобретение жилья.

Свое право на получение социальных выплат для приобретения жилья реализовали и ветераны боевых действий. Таковых в минувшем году оказалось 8 человек. 3 ветерана боевых действий получили субсидии за счет средств республиканского бюджета и 5 - за счет средств федерального бюджета.

Не остались без внимания дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей. 42 человека из этой категории получили жилые помещения по договору найма специализированных жилых помещений и договору социального найма.

В 2016 году в Администрацию Саранска было подано 766 заявлений о включении в список граждан, имеющих право на приобретение жилья экономического класса по программе «Жилье для российской семьи», а также по госпрограмме «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации», реализуемым на территории Республики Мордовия. 504 семьи в прошлом году заключили договоры купли-продажи жилых помещений или участия в долевом строительстве в рамках госпрограммы «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации».

Кроме того, в минувшем году по программе ликвидации ветхого и аварийного жилья муниципального жилищного фонда по этапу 2015 года было предоставлено 396 жилых помещений. 155 из них семьи получили по договору социального найма, а 241 - по договору мены.