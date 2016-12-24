«Культурные откаты» чиновника Тундыкова

60-летний начальник отдела Министерства культуры и туризма Мордовии Сергей Тундыков подозревается в получении пресловутых откатов за приемку выполненных работ по строительству Дома культуры без проведения проверки. Правоохранители республики взяли чиновника при получении мзды в размере 100 тысяч рублей - это была последняя часть «вознаграждения» из 155 тысяч рублей.

Отделом по расследованию особо важных дел СКР по РМ возбуждено уголовное дело по статье «Получение взятки в крупном размере». По версии следствия, Сергей Тундыков, трудившийся начальником отдела строительства, реставрации и эксплуатации в недавно ликвидированном Министерстве культуры и туризма Мордовии (ведомство объединили с Министерством по национальной политике), контролировал ход ремонтно-реставрационных работы объектов культуры. В его задачу входили систематические проверки объема, стоимости и качества работ - чтобы все делалось в соответствии с утвержденными проектами и сметами. Вот на этом чиновник и решил заработать. С июля 2016-го по январь 2017 года подозреваемый получил частями взятку на общую сумму 155 тысяч рублей от представителя подрядной организации - Строительно-монтажного управления-55. Строители возводили в селе Куликово Краснослободского района Дом культуры на 170 мест. Общая стоимость объекта составляет 36,5 миллиона рублей, деньги на его возведение выделялись траншами. После каждого выполненного этапа строительства на объект должен был приезжать Сергей Тундыков, лично проверять выполненные работы и подписывать акт приемки. Однако у строителей и чиновника имелась договоренность о том, что Тундыков будет подписывать документы, не глядя, и за это получать «вознаграждение» в полпроцента от оприходованной суммы.

Сотрудники Управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД по Республике Мордовия установили, что Тундыков получил 155 тысяч рублей в три «захода». Кстати, раскрытие этой коррупционной схемы откатов со строительных объектов культуры полностью заслуга оперативников республиканского МВД. Заинтересованные стороны активно обсуждали свои дела по телефону, информация заинтересовала борцов с экономическими преступлениями. Так Тундыков попал в разработку полиции.

В первый раз подрядчик передал мзду в 30 тысяч рублей в июле прошлого года. Передача денег происходила неподалеку от места работы начальника отдела Министерства культуры. К зданию ведомства по улице Коммунистической, 33, корпус 3, подъехал автомобиль представителя строительного монтажного управления «Шевроле Круз». Тундыков сел в салон иномарки и получил причитающееся ему «вознаграждение».

Спустя несколько месяцев в октябре того же 2016 года начальника отдела «отблагодарили» 25 тысячами рублей в обмен на подпись в актах выполненных работ. Передача денег прошла там же, в иномарке подрядчика. Два первых отката были переданы наличными, а последний и вовсе был перечислен без какой бы то ни было конспирации. Тундыков, видимо, потерял всякий страх и просто попросил подрядчика перечислить деньги ему на личную зарплатную банковскую карту! Представитель строительной организации так и сделал - перевел 100 тысяч рублей на счет чиновника. После задержания Сергей Тундыков свою вину полностью признал и написал явку с повинной. Сейчас представители Следственного комитета РМ проверяют информацию о том, что Тундыков мог быть причастен к получению взяток с других подрядчиков Минкульта Мордовии, строительные работы которых он курировал.

Следователь учел признания подозреваемого, а также его пенсионный возраст, наличие хронических заболеваний и ходатайствовать об аресте не стал, ограничившись подпиской о невыезде.

В настоящее время проводятся следственные действия и оперативно-разыскные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления и закрепление доказательственной базы. Расследование уголовного дела продолжается.