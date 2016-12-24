«Будешь получать от нас милостыню»

1 февраля Лямбирский суд арестовал трех уроженцев и жителей ромодановского села Белозерье: 32-летнего директора сельхозпредприятия ЗАО «Ичалки» Фаиля Салихова, 33-летнего безработного Ильдара Кадеева и 60-летнего Ряиса Асаинова. По делу проходит и четвертый подозреваемый, 44-летний Наиль Салихов, однако он отпущен под подписку о невыезде. По версии следствия, именно эти четверо пытались передать взятку в 200 тысяч рублей начальнику Ичалковского отдела ГИБДД Ринату Мангутову. Гаишник проявил принципиальность и сдал взяткодателей сотрудникам республиканского УФСБ.

Закрыть глаза на миллионные штрафы

Фаиль Салихов - сын Рафика Салихова, долгое время возглавлявшего значимое для всей республики предприятие «Мордовавтодор». Не так давно и сам Фаиль Салихов встал у руля сельхозпредприятия - ЗАО «Ичалки». Во время сбора урожая КамАЗы аграриев перевозили свеклу и периодически нарушали Правила дорожного движения - ездили с перегрузом, без пологов и различных разрешений. Сотрудники Ичалковской ГИБДД все нарушения фиксировали, на ЗАО «Ичалки» как на юридическое лицо был наложен штраф в размере около 2 млн рублей. Салихову такой поворот событий не понравился, и он вместе с товарищем Ильдаром Кадеевым решил договориться с начальником местного отдела ГИБДД Ринатом Мангутовым неофициально. Здесь стоит напомнить, что Ринат Мангутов был одним из свидетелей по громкому коррупционному делу бывшего начальника УГИБДД по РМ Александра Шелудякова.

Житель Белозерья Ильдар Кадеев официально числился безработным, хотя и позиционировал себя как заместитель Салихова. Но фактически по документам он вообще не работал на ЗАО «Ичалки». При этом безработный Кадеев разъезжал по Мордовии на шикарной иномарке «БМВ 730» 2014 года выпуска стоимостью около 5 миллионов рублей. А еще Кадеев известен своими громкими протестными выступлениями по теме ношения платков в Белозерской школе. На Yotube даже есть соответствующий ролик с его участием.

Изначально с Мангутовым пытался договориться как раз Ильдар Кадеев. Но как только начальник районного отдела ГИБДД услышал про деньги, он тут же выпроводил визитера из своего кабинета. Однако люди Салихова не успокоились и продолжили искать подходы к Мангутову, ведь они, судя по всему, руководствовались одним принципом - все в этом мире покупается и продается.

«Татарин с татарином всегда договорится»

Выходы на строптивого гаишника решили искать через общих знакомых. Таковым оказался 44-летний житель Саранска Наиль Салихов - мужчина доводится дальним родственником Фаилю Салихову. Наиль является директором фирмы, которая специализируется на оптовой торговле зерном, семенами и сельскохозяйственными кормами. Именно он организовал встречу Фаиля Салихова и Рината Мангутова. Но сам руководитель сельхозпредприятия деньги передавать не решился и отправил договариваться с начальником районной ГИБДД отца одного из своих подчиненных Ряиса Асаинова (он занимается торговлей мясом в селе Белозерье).

В ходе беседы Асаинова с начальником районной ГИБДД в разговоре то и дело звучало: «Мы, татары, должны жить дружно», «татарин с татарином всегда договорится». А потом Асаинов и вовсе прямо заявил: «Будешь получать от нас милостыню - каждый квартал будем платить тебе деньги. За это нас не трогай, и все у нас будет хорошо». Мангутов взял время на размышление, а сам обратился в УФСБ по РМ с заявлением о том, что ему хотят дать взятку. В результате последующие встречи начальника районной ГИБДД происходили под контролем оперативников спецслужбы.

О деловом разговоре Асаинов и Мангутов договорились 31 января. Встреча происходила на 15 км трассы Саранск - Б. Игнатово в Лямбирском районе близ Александровской горы. Посредник сильно конспирировался - менял место встречи, постоянно спрашивал, нет ли слежки и т.д. Только когда убедился, что рядом никого нет, остановил автомобиль и вручил взятку Мангутову. Подполковник от мзды отказался, проявил мужество, схватил Асаинова за куртку и стал удерживать до приезда сотрудников ФСБ. А заодно успел дать наставление Асаинову: «Запомни, я взятки не беру, и своим передай, чтобы больше не подходили ко мне с такими предложениями». Предлагавший взятку выбросил пачку денег у переднего крыла машины. После задержания Асаинова в спецслужбе планируют обратиться с ходатайством перед руководством МВД по РМ о поощрении Рината Мангутова.

Граната, пистолет с глушителем и наркотики

В тот же день были задержаны и другие участники коррупционной операции - подельники Асаинова Фаиль Салихов, Ильдар Кадеев и Наиль Салихов. Последний дал признательные показания и был отпущен под подписку о невыезде. Любопытно, что во время осмотра личной машины Кадеева оперативников ждал сюрприз, и не один - в авто были обнаружены граната РГД-25, пистолет «Макарова» с глушителем, десять патронов, а в кармане куртки еще и доза синтетических наркотиков. Малый вес говорит о том, что, скорее всего, дурман приобретался для личного потребления.

Ичалковским отделом полиции были возбуждены еще два уголовных дела по статьям: «Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение оружия, его основных частей, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств» и «Незаконные приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка наркотических средств». Оружие отправлено на экспертизу. На допросе задержанные, ссылаясь на конституционное право, от дачи показаний отказались. Они заявили правоохранителям, что имеют хороших адвокатов и скоро окажутся на свободе.

«Бородатых мужчин в суд доставили спецназовцы ФСБ в масках»

На судебное заседание в Лямбирский суд, в котором решался вопрос о мере пресечения, бородатых мужчин доставили бойцы спецназа УФСБ по РМ в камуфляже и масках. Поддержать задержанных в суд приехали многочисленные родственники белозерцев, среди них выделялись женщины в платках, одетые в дорогие шубы и увешанные золотыми украшениями.

- Салихов Фаиль Рафикович, - представляется один из задержанных. - Родился в Ичалковском районе в поселке Октябрьский. Проживаю в Саранске по улице Маринина. Образование высшее. Работаю генеральным директором ЗАО «Ичалки». Женат, имею двух малолетних детей 5 и 6 лет (точный возраст детей Салихов смог назвать только после подсказки супруги). Ранее не судим.

- 31 января в отношении Фаиля Салихова, Ильдара Кадеева, Ряиса Асаинова и Наиля Салихова возбуждено уголовное дело по статье «Покушение на дачу взятки, совершенное группой лиц по предварительному сговору, в крупном размере», - зачитывает ходатайство следователь Пролетарского межрайонного следственного отдела Елена Марьина. - 30 января Фаиль Салихов, Ильдар Кадеев, Ряис Асаинов и Наиль Салихов, действуя группой лиц, договорились о передаче взятки в размере 200 тысяч рублей начальнику отделения государственной инспекции безопасности дорожного движения ММО МВД России «Ичалковский» Ринату Мангутову.

Денежное вознаграждение должностному лицу предназначалось за оказание воздействия на подчиненных в виде несоставления протоколов о совершении работниками сельхозпредприятия правонарушений в области дорожного движения. Преступление не было доведено до конца, поскольку сотрудник полиции от получения взятки отказался. Ряис Асаинов, передававший взятку, был задержан сотрудниками УФСБ по Республике Мордовия с поличным. Также были задержаны Ильдар Кадеев, Фаиль и Наиль Салиховы.

Причастность к преступлению Фаиля Салихова подтверждается показаниями подозреваемых Кадеева, Наиля Салихова и свидетеля Мангутова. Фаиль Салихов подозревается в преступлении, которое относится к категории тяжких. Салихов может скрыться от следствия и суда. Следствие находится на первоначальном этапе, в связи с чем подозреваемый, оставаясь на свободе, может уничтожить следы преступления. Личность Салихова дает основания полагать, что он может угрожать свидетелям, в том числе еще не допрошенным. Считаю, что в отношении Салихова необходимо избрать меру пресечения - взятие под стражу.

«Салихов имеет недвижимость в Турции»

- Почему вы сделали вывод, что личность Салихова дает основания полагать, будто он может угрожать свидетелям? - интересуется у следователя адвокат подозреваемого.

- В материалах дела имеются характеристики на Салихова и рапорт сотрудника УФСБ по РМ, сейчас он будет рассмотрен, и вы поймете, почему сделан такой вывод.

- Почему в отношении Салихова нельзя применить другую меру пресечения - например домашний арест?

- Потому что Салихов имеет собственность за границей и может скрыться.

- Салихов, ваше отношение к ходатайству следователя? - спрашивает судья.

- Я бы просил избрать мне домашний арест либо выпустить под залог в размере 1 млн рублей.

- Вы не отрицаете своей причастности?

- Пока не хочу отвечать на этот вопрос.

- Фаиль Салихов и Ильдар Кадеев имеют заграничные паспорта и финансовые ресурсы, - зачитывает рапорт сотрудника УФСБ по РМ судья. - Неоднократно выезжали на долгий срок за границу. Периодически высказывают намерения выехать за пределы России. Салихов имеет недвижимость в Турции. Салихов и Кадеев своей вины не признают и отказываются от показаний.

- Салихов, у вас есть что добавить?

- Нет. Если честно, я в шоке от этого рапорта.

Адвокат Салихова просит приобщить к делу характеристики на своего клиента с места жительства и места работы, а также справку о заболевании матери Салихова.

«Салихов общителен, вежлив, у него крепкая семья, воспитывает сыновей, коммунальные платежи перечисляет в полном объеме, - значится в характеристике. - …Окончил строительный факультет МГУ Огарева и получил специальность «Автодороги и аэродромы», имеет квалификацию инженера. Трудовую деятельность начал в 2006 году мастером строительных работ в Саранском дорожно-ремонтном предприятии. В 2007 году назначен на должность главного инженера, а в 2012-м - начальником. Проявил себя грамотным и квалифицированным руководителем…».

- Прошу избрать клиенту меру пресечения в виде залога в 1 млн рублей - это вдвое больше необходимой суммы. Если в залоге будет отказано, прошу избрать Салихову домашний арест, - заявил адвокат.

Посовещавшись, суд отправил Фаиля Салихова в следственный изолятор.

«Если Мангутов расскажет о взятке руководству, я удушу его своими руками»

Следующим в зал заседаний завели Ильдара Кадеева. Перед заседанием адвокат давала наставления Кадееву: «Когда спросят про судимость, скажешь, что юридически не судим, понял?». Кадеев закивал головой. Несмотря на то что Ильдар действительно является юридически не судимым, в 1999 году он привлекался к уголовной ответственности и был осужден за кражу. Сейчас судимость считается погашенной.

- Образование среднее, временно нигде не работаю, живу в Белозерье, воспитываю двоих детей, одному ребенку 6 лет, а второй недавно родился, - говорит Кадеев.

А на вопрос судьи о своем семейном положении белозерец ответил весьма оригинально:

- У меня две жены, они обе в зале суда. Я в курсе, что российское законодательство не разрешает многоженства, по этой причине с одной женой я официально разведен, а с другой брак не регистрировал, чтобы обеим не обидно было.

В суде Кадеев заявил, что виновным себя не считает и вообще не понимает, за что его задержали: «На предприятии ЗАО «Ичалки» я не работаю». Однако правоохранители предоставили суду расшифровку беседы между Фаилем Салиховым и Кадеевым. В беседе звучит угроза в адрес начальника районной ГИБДД: «Если Мангутов расскажет о взятке руководству, я удушу его своими руками».

- Не помню, чтобы я такое говорил, может быть, вспылил и на эмоциях что-то сказал, ведь нам выписали штрафов на 1 миллион рублей, - проговорился Кадеев.

Следователь просит отправить Кадеева, как и Салихова, в СИЗО до 31 марта. Белозерец не согласен и просит отпустить его под залог от 500 тысяч до 1 млн рублей. Суд непреклонен - Ильдара арестовывают на два месяца.

Третий фигурант дела - седовласый Ряис Асаинов свою причастность к преступлению признал и дал показания по делу.

- Я уже в возрасте, намерен и дальше говорить только правду. Отпустите меня под подписку, скрываться никуда не собираюсь, по первому требованию буду являться к следователю на допрос.

Суд постановил отправить Ряиса Асаинова под домашний арест.

Эдуард АНЮТИН