Молодой человек получил огнестрельное ранение в баре

Происшествия

Правоохранительные органы мордовской столицы выясняют обстоятельства стрельбы в одном из развлекательных учреждений Саранска.

Как сообщили в МВД по РМ, в больницу с огнестрельным ранением был доставлен 28-летний мужчина. Оперативники установили, что ранение молодой человек получил в одном из саранских баров. Как выяснилось, в пострадавшего выстрелил из травматического пистолета его 49-летний приятель. Сейчас по данному факту решается вопрос о возбуждении уголовного дела.   

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