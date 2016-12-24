Молодой человек получил огнестрельное ранение в баре

Правоохранительные органы мордовской столицы выясняют обстоятельства стрельбы в одном из развлекательных учреждений Саранска.

Как сообщили в МВД по РМ, в больницу с огнестрельным ранением был доставлен 28-летний мужчина. Оперативники установили, что ранение молодой человек получил в одном из саранских баров. Как выяснилось, в пострадавшего выстрелил из травматического пистолета его 49-летний приятель. Сейчас по данному факту решается вопрос о возбуждении уголовного дела.