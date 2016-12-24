В Саранске инвалид заживо сгорел в постели

В результате пожара, произошедшего в Саранске на улице Гожувской в ночь с 7 на 8 февраля погиб 62-летний мужчина.

Как сообщили в МЧС Мордовии, житель города был лишён возможности передвигаться без инвалидной коляски. Ночью он находился на электрическом матрасе для лежачих больных. Либо из-за неосторожности при курении, либо из-за неисправности включенного в электросеть матраса, тот загорелся. Мужчина позвонил по мобильному телефону женщине, которая помогала ему в качестве сиделки. Из короткого разговора та поняла – что-то происходит и нужна помощь, но что конкретно – не поняла. Живущая в нескольких дворах от места происшествия женщина быстро оделась и направилась в квартиру инвалида. Открыв дверь, она увидела возгорание и вызвала пожарных.

- Когда мы прибыли на место вызова, дыма в подъезде не было, а внутри квартиры горела кровать, – рассказал начальник караула пожарно-спасательной части №1 Николай Падеров, - лежавший на ней человек был мёртв.

Сотрудники МЧС потушили кровать, не допустив перехода огня на внутреннюю отделку и другую мебель в квартире.

Возможно, если бы сам инвалид, либо получившая от него тревожный сигнал женщина – сиделка, незамедлительно вызвали спасателей по номеру телефона «101», тем удалось бы успеть спасти мужчину. Однако, промедление стоило жизни больному.