В Саранске на пожаре погиб человек

Утром 7 февраля в результате пожара в Саранске погиб человек. Как сообщили в МЧС по РМ, В 7 часов 44 минуты в пожарно-спасательную службу городского округа Саранск поступило сообщение о возгорание жилого дома, расположенного по адресу: улица Кооперативная, 40.

В момент возникновения возгорания в доме находились 3 человека: 62-летний хозяин и гостившие у него мужчина и женщина, устроившие совместное застолье. Во время пожара гости покинули горящее помещение, не успев надеть верхнюю одежду. Хозяин дома остался внутри. Его труп был обнаружен сотрудниками МЧС в комнате возле окна.

Как выяснилось в дальнейшем, очаг пожара находился внутри деревянного строения. К моменту прибытия огнеборцев горение происходило внутри и на крыше. Кроме того, существовала угроза перехода пламени на соседний жилой дом, расположенный примерно в 6 метрах.

Со слов соседей, погибший мужчина проживал один и периодически употреблял спиртные напитки.