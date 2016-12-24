В Саранске на пожаре погиб человек

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Утром 7 февраля в результате пожара в Саранске погиб человек. Как сообщили в МЧС по РМ, В 7 часов 44 минуты в пожарно-спасательную службу городского округа Саранск поступило сообщение о возгорание жилого дома, расположенного по адресу: улица Кооперативная, 40.
В момент возникновения возгорания в доме находились 3 человека: 62-летний хозяин и гостившие у него мужчина и женщина, устроившие совместное застолье. Во время пожара гости покинули горящее помещение, не успев надеть верхнюю одежду. Хозяин дома остался внутри. Его труп был обнаружен сотрудниками МЧС в комнате возле окна.
Как выяснилось в дальнейшем, очаг пожара находился внутри деревянного строения. К моменту прибытия огнеборцев горение происходило внутри и на крыше. Кроме того, существовала угроза перехода пламени на соседний жилой дом, расположенный примерно в 6 метрах.
Со слов соседей, погибший мужчина проживал один и периодически употреблял спиртные напитки.
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