Насильник покончил с собой накануне приговора

Правоохранительные органы проводят проверку по факту обнаружения в изоляторе временного содержания тела 56-летнего жителя поселка Явас Николая Кяльгина. Бывший сотрудник УФСИН РМ обвинялся в сексуальном надругательстве над 7-летней девочкой. Со дня на день ему должен был быть вынесен приговор.

Как сообщили «ВС» в МВД по РМ, в изолятор временного содержания Николай Кяльгин был доставлен 23 января. Однако дожидаться решения Фемиды мужчина не стал, и повесился. По данному факту Управлением по работе с личном составом МВД по РМ проводится проверка.