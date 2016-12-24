Насильник покончил с собой накануне приговора

Происшествия

Правоохранительные органы проводят проверку по факту обнаружения в изоляторе временного содержания тела 56-летнего жителя поселка Явас Николая Кяльгина. Бывший сотрудник УФСИН РМ обвинялся в сексуальном надругательстве над 7-летней девочкой. Со дня на день ему должен был быть вынесен приговор.

Как сообщили «ВС» в МВД по РМ, в изолятор временного содержания Николай Кяльгин был доставлен 23 января. Однако дожидаться решения Фемиды мужчина не стал, и повесился. По данному факту Управлением по работе с личном составом МВД по РМ проводится проверка. 

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