Жительница Гуляево получила 9,5 лет за зверское убийство и кражу

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Ичалковский районный суд вынес приговор 52-летней жительнице села Гуляево Александре Симкович. Она признана виновной в умышленном убийстве и краже.
Как было установлено в ходе судебного процесса, 7 октября 2016 года осужденная находилась дома у 60-летнего жителя села Гуляево Ичалковского района. Во время совместного распития спиртного из-за малозначительного повода между ними произошла ссора. В результате женщина нанесла хозяину дома 25 ударов ножом по различным частям тела, в том числе в область грудной клетки. Пострадавший вышел на крыльцо дома, где упал и скончался. Симкович тем временем зашла в дом, откуда похитила телевизор. После этого с похищенным пришла домой к местной жительнице, у которой проживала после освобождения из мест лишения свободы. О произошедшем в правоохранительные органы сообщили жители села после обнаружения тела убитого.
Как сообщили в Следственном комитете, проведенная судебно-медицинская экспертиза установила, что причиной смерти пострадавшего явились множественные колото-резаные ранения туловища с повреждением сердца.
Приговором суда Симкович назначено наказание в виде 9,5 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима. Приговор суда в законную силу не вступил.
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