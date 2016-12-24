Молодая женщина арестована по обвинению в убийстве

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Ленинский районный суд выдал санкцию на арест 24-летней жительницы мордовской столицы, обвиняемой в убийстве 47-летнего мужчины
Как сообщили в Следственном комитете, 2 февраля 2017 года в правоохранительные органы поступило сообщение об обнаружении в квартире дома по Проспекту 50-летия Октября в городе Саранске с ножевыми ранениями тела 47-летнего местного жителя. По данному факту следственным отделом по Ленинскому району Саранска СКР РФ по РМ возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.1 ст.105 УК РФ (убийство).
По подозрению в совершении убийства сотрудниками полиции задержана 24-летняя ранее судимая местная жительница.
Как стало известно «ВС», подозреваемая и потерпевший распивали спиртное в гостях у жителя города Саранска. В результате внезапно возникшей ссоры девушка нанесла мужчине несколько ударов ножом в область грудной клетки и бедра. От полученных телесных повреждений пострадавший скончался на месте.
В настоящее время судом по ходатайству следователя в отношении подозреваемой избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.
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