Педагога Луховской школы будут судить за гибель ребенка

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Следственный комитет Мордовии закончил расследование уголовного дела в отношении педагога Луховской школы Лилии Каргиной. Она обвиняется в причинении смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей. 16 июня прошлого года во время коллективной рыбалки на Луховском водоеме утонул ученик 5 «Б» класса 11-летний Дмитрий Горин.
Родители мальчика с самого начала обвинили в случившемся классного руководителя. По их версии, женщина оставила детей без присмотра, в результате чего и произошла трагедия. Теперь эту версию подтвердил и Следственный комитет.
Как сообщили в ведомстве, 16 июня 2016 года обвиняемая, являясь классным руководителем 5 «Б» класса, без согласования с администрацией общеобразовательной школы организовала поход учеников класса в составе 21 человека на Луховский водоем в городе Саранске. Классный руководитель разрешила детям искупаться, после чего дала указание идти на пирс просушиться. Как установили следователи, необходимых мер, направленных на обеспечение безопасного выхода детей из воды, обвиняемая не приняла. В результате она не заметила момента, когда 11-летний мальчик упал с пирса в водоем и утонул. Это случилось в промежутке с 11 часов до 12 часов 26 минут.
- После этого случая классный руководитель со мной даже не общалась. Единственный раз, когда я приехала на пруд в тот день, когда погиб Дима, она подошла ко мне и сказала: «Прости!». Я считаю, что во всем виновата именно она. Это она недоглядела за детьми, - заявила «ВС» сразу после трагедии мама погибшего мальчика Наталья Горина.
В Следственном комитете подчеркивают, что следствием собрана достаточная доказательная база, в связи с чем уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.
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