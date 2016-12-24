Житель Саранска подарил мошенникам 50 тысяч рублей

Очередной случай телефонного мошенничества зарегистрирован в Саранске. Как сообщили в МВД по РМ, в дежурную часть отдела полиции №1 УМВД России по Саранску обратился 63-летний мужчина. Он сообщил правоохранителям, что по вине мошенника лишился своих денежных средств.

Как пояснил заявитель, на его телефон поступил звонок, незнакомец представился сотрудником банка и объяснил, что его карта временно заблокирована из-за сбоя в системе. Специалист предложил совместно устранить данную проблему, попросив продиктовать персональные данные карты. Потерпевший сказал, что эти данные знает его супруга, после чего, уточнив их у жены, он продиктовал информацию злоумышленнику. Через некоторое время на телефон владельца карты пришло уведомление о списании 50 тысяч рублей.

В настоящее время по данному факту проводится проверка.