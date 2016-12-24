Пожилую женщину будут судить за убийство мужа

Чамзинским межрайонным следственным отделом Следственного управления Следственного комитета России по Республике Мордовия завершено расследование уголовного дела в отношении 57-летней жительницы поселка Комсомольский, обвиняемой в совершении преступления, предусмотренного ч.4 ст.111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего).

Как сообщи в Следственном комитете, вечером 4 сентября 2016 года между обвиняемой и ее супругом, находившимся в состоянии алкогольного опьянения, произошла ссора. В ходе выяснения отношений женщина нанесла мужу несколько ударов кухонным ножом в живот. На следующий день мужчина был госпитализирован в больницу, где скончался от полученных ран. Следователем СК собрана достаточная доказательственная база, уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.