Следственный комитет проводит проверку по факту нападения бродячих собак на ребенка

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Следственный комитет выясняет обстоятельства нападения бродячих собак на ребенка в парке Ленинского района Саранска. Информация об этом на минувшей неделе появилась в Интернете.
Как сообщили в СК, по данному факту начата доследственная проверка. В ходе проверочных мероприятий будет принято процессуальное решение не только в части причиненного вреда здоровью девочки, но и будет дана правовая оценка действиям (бездействию) лиц, ответственных за организацию комплекса мероприятий по отлову бродячих животных на территории города Саранска.
Согласно попавшей в cеть информации, нападение произошло 29 января. 13-летняя девочка совершала пробежку в парке Ленинского района Саранска, когда на нее напали несколько бродячих собак. На помощь подростку пришел случайный прохожий, который отогнал взбесившихся животных, которые, впрочем, успели покусать ребенка за ногу.
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