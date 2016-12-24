Следственный комитет начал проверку по факту обрушения стены детского сада

Следственный комитет Мордовии начал доследственную проверку по сообщениям СМИ об обрушении стены детского сада. 2 февраля в детском дошкольном учреждении, расположенным в Саранске на улице Солнечная произошло обрушение декоративной кирпичной стены. В результате произошедшего никто не пострадал

Как сообщают в СКР, cледователем уже проведен осмотр места происшествия. По имеющимся данным, детское дошкольное учреждение введено в эксплуатацию в декабре 2012 года. В настоящее время проводятся работы по демонтажу трех аналогичных стен, на которых имеются трещины.

Проводятся проверочные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего. Назначена судебно-строительная экспертиза. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.