Следственный комитет начал проверку по факту обрушения стены детского сада

«Кому-то выгодно, чтобы Белозерье превратилось в очаг напряжённости»
Стараниями нескольких деятелей село Белозерье Ромодановского района вновь взбаламутило интернет-пространство. В сети появились фотографии...
Следственный комитет Мордовии начал доследственную проверку по сообщениям СМИ об обрушении стены детского сада. 2 февраля в детском дошкольном учреждении, расположенным в Саранске на улице Солнечная произошло обрушение декоративной кирпичной стены. В результате произошедшего никто не пострадал
Как сообщают в СКР, cледователем уже проведен осмотр места происшествия. По имеющимся данным, детское дошкольное учреждение введено в эксплуатацию в декабре 2012 года. В настоящее время проводятся работы по демонтажу трех аналогичных стен, на которых имеются трещины.
Проводятся проверочные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего. Назначена судебно-строительная экспертиза. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.
Стараниями нескольких деятелей село Белозерье Ромодановского района вновь взбаламутило интернет-пространство. В сети появились фотографии...
В минувший понедельник на рабочем совещании в мэрии города подводили итоги новогодних и рождественских торжеств в Саранске. Глава города Петр...
Окончательные данные озвучил на минувшей неделе первый вице-премьер Правительства - министр сельского хозяйства и продовольствия Мордовии...
В Мордовии оценили качество предоставления медицинских услуг
Саранск вступает в новый год с напряженным бюджетом
В Саранске выбрали победительницу конкурса «Татьяна Поволжья-2017».
ГУ МЧС России по Республике Мордовия в четвёртый раз представило рейтинг самых запоминающихся спасений года. При его составлении учитывались...
Глава Мордовии Владимир Волков провел серию встреч с руководителями промышленных предприятий
В январе минувшего года в столице Мордовии была образована Межведомственная комиссия городского округа Саранск по рассмотрению заявлений от...
Петр Тултаев оценил уборку снега на Юго-Западе